Новая Toyota Camry сыграла на понижение

Помню в постперестроечные времена, когда в правительстве еще поговаривали о том, как пересадить начальников на Волги, мой сосед — чиновник, мечтал о Камри. В его правоте убеждают 15 лет успешных продаж этого седана в России и очередная смена поколений.



Абсолютно новая Тойота Камри вызвалась окончательно переменить настроение тех, кто отдает предпочтение немецким или корейским бизнес-седанам, называя Камри скучной и консервативной. Одним словом, предложив революционный для себя дизайн, погналась за двумя зайцами. Думаю, она их догонит, но при одном условии, дорога под колесами должна быть хорошей. В погоне за драйвом Camry лишилась 10 мм дорожного просвета (клиренс теперь составляет 155 мм), а могучая губа переднего бампера потреплет нервы не только на неровностях, но и вблизи высоких бордюров. Понравится ли такой низкий седан чиновникам новой волны, просто бизнесменам, осваивающим свои направления на наших необъятных просторах? Читать далее и смотреть здесь...

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