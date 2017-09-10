Новая Toyota Camry сыграла на понижение

Помню в постперестроечные времена, когда в правительстве еще поговаривали о том, как пересадить начальников на Волги, мой сосед — чиновник, мечтал о Камри. В его правоте убеждают 15 лет успешных продаж этого седана в России и очередная смена поколений.

Toyota Camry
Toyota Camry

Toyota > Camry


Абсолютно новая Тойота Камри вызвалась окончательно переменить настроение тех, кто отдает предпочтение немецким или корейским бизнес-седанам, называя Камри скучной и консервативной. Одним словом, предложив революционный для себя дизайн, погналась за двумя зайцами. Думаю, она их догонит, но при одном условии, дорога под колесами должна быть хорошей. В погоне за драйвом Camry лишилась 10 мм дорожного просвета (клиренс теперь составляет 155 мм), а могучая губа переднего бампера потреплет нервы не только на неровностях, но и вблизи высоких бордюров. Понравится ли такой низкий седан чиновникам новой волны, просто бизнесменам, осваивающим свои направления на наших необъятных просторах?

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Фото: «За рулем»
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Отзывы о Toyota Camry (7)

Toyota 2012 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

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