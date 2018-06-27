Шумоизоляция капота: как изготовить и установить ее самому? Видео

Проще не придумаешь! Новую шумоизоляцию капота вместо старой штатной можно сделать за полчаса без посторонней помощи. Специнструмента не требуется — всё предельно просто!

  • Как самостоятельно установить дополнительную шумоизоляцию колесных арок, смотрите здесь.
  • О том, как самостоятельно наклеить на капот специальную пленку для защиты ЛКП кузова от сколов, — по ссылке.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: techsreda@zr.ru.

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

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