За шесть месяцев нынешнего года российский авторынок пополнился целым рядом новинок: Audi A8, BMW X2, Mercedes-Benz G-класса, Mitsubishi Eclipse Cross, VW Teramont — список можно продолжать долго. Но и во втором полугодии новичков не меньше. И вот самые главные из них.
Расстояние от Москвы до Ростова-на-Дону, если вы захотите посетить один из матчей ЧМ-2018, можно преодолеть по прямой за 11−12 часов. Или за 16−18, заскочив по пути в один-два города. Трасса М-4 «Дон» пересекает пять областей и девять платных зон.
В дни чемпионата мира по футболу у болельщика есть два постоянных вопроса. Первый — кто и когда сегодня играет? Второй — как вчера сыграли? У «За рулем» есть все ответы — с нашим расписанием вы не пропустите ни один матч.
Шумоизоляция капота: как изготовить и установить ее самому? Видео
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