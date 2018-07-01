Наши в ралли-кроссе Worlds RX

Как идут дела у россиян в самом молодом чемпионате мира?

Hyundai i20 открывает перед Тимерзяновым новые любопытные перспективы.

В стеклах очков Тимура Тимерзянова отражается не кто иной, как Тимми Хансен. Когда-то они были партнерами по команде.

Тимур Тимерзянов опять поменял команду. Скорее всего, это правильное решение. Последние три сезона россиянин крайне нерегулярно пробивался в финалы, а он все-таки двукратный чемпион Европы — не последний человек в мировой табели о рангах!

Те титулы он добыл, выступая за коллектив Кеннета Хансена — легендарного шведа, который выигрывал «Европу» аж восемь раз! Но у Кеннета подросли сыновья — и оба стали выступать в ралли-кроссе. Невооруженным глазом было видно, что для старшего Тимми машину, точно такую же, как у Тимерзянова, готовят с бóльшим тщанием. Как только в 2014‑м учредили чемпионат мира, Тимми сразу вошел в его элиту, был вице-чемпионом и ниже седьмого места не опускался.

А Тимерзянов с тех пор выше седьмого не поднимался. Да и младший Кевин (ему 20 лет) в прошлом году нашего пилота объехал. Правда, Тимур к этому моменту уже два года как благополучно расстался с союзом династии Хансенов и завода Peugeot, а выступал на Фиестах, подготовленных различными командами.

Заводские хитрости

Нельзя сказать, что это какие-то особенные мытарства для гонщика. В главном классе Supercar чемпионата мира World RX всё время что-то меняется. Приходят и уходят команды, модели и марки. Естественно, пилоты ищут варианты получше. Fiesta — достойный автомобиль, с учетом того, что для ралли-кросса прекрасно подходит техника, проявившая себя в раллийном чемпионате мира WRC. Многие построенные для WRC модели являются «заготовками», которые затем ­дотачивают под особенности ралли-кросса - в том числе чемпионские Citroen C3 и Volkswagen Polo.

Суммарная дистанция всех заездов на одном этапе World RX — около полусотни километров. То есть не нужен мотор с выда­ющимся ресурсом. Поэтому наращивают мощность: выжатые турбинами из двухлитрового мотора 560–580 сил — норма. На компактных трассах со множеством поворотов скорость до 250 км/ч избыточна, достаточно полутора сотен максималки. Зато необходим зверский разгон, а стало быть, и специфические трансмиссии, способные переварить и раздать 900 Н·м.

Завод Ford как-то вяло поддерживает европейскую Фиесту в ралли-кроссе. Ее техническим развитием занимаются частные команды. И пока ситуация не поменяется, ожидать каких-то прорывов Фиесты в World RX, наверное, бессмысленно. С момента дебюта чемпионата мира в нем побеждали пилоты и команды только с откровенной поддержкой Ситроена, Audi и VW. Если в этом сезоне выиграет, ну, навскидку, Себастьен Лёб, то вряд ли кто удивится. Поскольку из названия команды Peugeot-Hansen зимой исчезло слово Hansen. Теперь это окончательно заводская команда с классическим для Peugeot титульным спонсором Total. И Лёб по сумме трех этапов весной занимал вторую строчку в турнирной таблице.

Три сезона Тимур ездил на Фиестах, подготовленных шведской и австрийскими частными командами. Вполне естественно, что пилотам заводов он уступал.

Так что, пересадка Тимерзянова с Форда на Hyundai выглядит очень своевре­менной! Почему? Потому что в раллийном чемпионате мира к середине сезона лидировал Тьерри Нёвиль на заводском Hyundai i20 WRC. Машина, хорошо проявившая себя в ралли!

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Новая команда Тимура именуется GRX Team. Под буквой G зашифрована фамилия Grönholm, хорошо знакомая поклонникам автоспорта. Основатель и владелец команды — двукратный чемпион мира по ралли Маркус Гронхольм. Зимой команда отказалась от Фиест в пользу двух новых i20. Найти прямую творческую связь с Hyundai здесь трудно, поскольку ее скрывают. Просто памятуем, что за какие-то пять лет напористая корейская фирма создала команды в двух чемпионатах мира. Мировой ралли-кросс мог бы стать третьим в обойме. Но сначала надо посмотреть, что получится у скромной частной команды GRX, «случайно избравшей» для новых свершений модель Hyundai. Если всё будет плохо, то чего требовать от частников? А если хорошо, то почему бы не удлинить ее название?

Похоже, что эту же схему косвенного присутствия избрала и Renault. В чемпионате нынче дебютировали два Мегана RS, ведомые французскими гонщиками. Команда называется по инициалам одного из них. Но при этом дорогущие машины строила полулегендарная британская фирма Prodrive.

Сила родственных связей

Относительные неудачи Тимерзянова в World RX объясняются, конечно, не только технической составляющей. И уж точно не тем, что лучшие годы Тимура позади. Тридцать один год — самый что ни на есть расцвет гонщицких сил. Просто по сравнению с чемпионатом Европы, где Тимерзянов блистал, в World RX другой уровень конкуренции.

К «европейцам» сначала примкнули «американцы» из североамериканской серии Global Rallycross, а затем еще и суперзвёзды из ралли и даже кольцевых гонок. Норвежец Петер Сольберг, швед Маттиас Экстрём, француз Себастьен Лёб — целый список заслуженных и великих.

Ралли-кросс в лучших традициях и во всей красе: действующего чемпиона Юхана Кристофферсона вынуждают ездить по отбойникам.

А вот Юхана Кристофферсона в чемпионате Европы Тимур уверенно объезжал. Но как только название команды шведа из Volkswagen Dealer Team преобразовалось в Volkswagen RX Sweden, процесс пошел в обратную сторону. Кристофферсон в прошлом году стал чемпионом мира. Он также не случайный персонаж, а сын руководителя команды, который в прошлом десять лет подряд выступал в «Европе» исключительно на Audi.

При таком мощном составе попадание в первую десятку для пилота действительно частной команды — высокий результат. И Тимур свои Фиесты в эту десятку затаскивал. Теперь же, если Hyundai и правда вынашивает идею прийти в ралли-кросс, у Тимерзянова есть шанс получить полноценную заводскую машину. Но сначала придется попотеть.

Первые этапы сезона позволяют сделать лишь некоторые выводы. Французы на Меганах — с ходу в первой десятке. Тимур эту десятку после трех этапов как раз замыкал. А его молодой напарник Никлас Гронхольм занимал седьмую позицию. Что? Подозрительно знакомая фамилия? Да, юный Никлас — сын Маркуса. Однозначно команда создана под него, и с этим ничего не поделаешь. Те же грабли?

Всё зависит от темпов прогрессирования Никласа, а также от развития отношений с Hyundai. Мы же не забыли, что при Peugeot Тимми Хансен, сын Кеннета, стал занимать местá сразу следом за Себастьеном Лёбом — никак иначе. И если Тимур однажды снова поменяет команду, никто его не осудит.

Только факты

В календаре World RX ныне 12 этапов, из них девять проходят в колыбели ралли-кросса — Европе. Остальные три — в Канаде, США и ЮАР, что позволяет турниру выполнять формальный «норматив» для чемпионатов мира по числу задействованных частей света. В Азии этот вид автоспорта развит слабо.

Этап делится на три стадии, и в каждой пилоты набирают зачетные очки. Первая стадия: квалификационные «хиты», где стартует по четыре-пять машин. Лучшие пилоты попадают в два полуфинала (по шесть машин), затем для шестерки лучших — финал. Заезды длятся четыре-пять минут и чрезвычайно зрелищны.

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World RX задуман как слияние лучших сил чемпионата Европы и северо­американской ралли-кроссовой серии. Промоутером выступает нью-йоркская компания IMG, занимающаяся организацией турниров и чемпионатов в различных видах спорта по всему миру (основные — гольф, теннис, автогонки), а также неделями высокой моды в нескольких странах, выборами мисс США и мисс Вселенной.

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World RX постепенно обрел черты «глобальной сети», так как приобщает к своим этапам этапы континентов и стран. Помимо главного класса Supercar публику привлекают заезды машин еще в четырех классах — в каждом гонщики спорят за титул чемпиона Европы. Таким образом, один гоночный день состоит из 20–30 стартов. Анонсирован проект введения с 2020 года «электрического» зачета.

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Россияне в World RX — со дня его основания. В классе Supercar, где организатор заключает персональные контракты с пилотами, выступает только Тимур Тимерзянов. Остальные россияне преданы зачету Super1600. Наивысших достижений добился Тимур Шигабутдинов (Renault Twingo) — два года назад он был бронзовым призером, прошлогодний чемпи­онат завершил седьмым. Сейчас Россию в классе Super 1600 представляют четыре пилота.