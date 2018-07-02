Мировая премьера японского моторного масла AUTOBACS на российском рынке

20 апреля в городе Токио, Япония, между компаниями «Акира Оил» и AUTOBACS SEVEN было подписано соглашение об эксклюзивном сотрудничестве по распространению японских автотоваров на территории России и СНГ. Компания «Акира Оил» начала импорт в Россию сразу нескольких товарных групп, в том числе под брендом AUTOBACS.

В настоящий момент мы рады представить российскому рынку новые, полностью синтетические масла AUTOBACS. Продукт разработан и производится непосредственно в Японии на современных заводах известных японских нефтеперерабатывающих компаний. За счет оптимального пакета присадок масло AUTOBACS помогает вашему автомобилю быть энергичнее, а двигателю — эффективнее!

На данный момент российский рынок продолжает испытывать потребность в высококачественных маслах из Страны восходящего солнца по доступной цене.

Высокая доля японских автомобилей в автопарке россиян рождает повышенный спрос на японские масла с пакетом присадок, максимально подходящие для эксплуатации их «железных коней».

Масла AUTOBACS превосходят последние международные стандарты API SN, ILSAC GF-5. По тестам, масла из нашей линейки на 2% снижают расход топлива по сравнению с маслами, соответствующими стандарту ILSAC GF-5, и обеспечивают вдвое большие показатели по защите двигателя от износа!

Ассортимент синтетических энерго- и ресурсосберегающих всесезонных масел AUTOBACS готов полностью удовлетворить запросы наших клиентов. Нужное решение для двигателя своего авто смогут найти владельцы легкового и грузового транспорта, минивэнов и автобусов, гибридов и джипов, миникаров и автомобилей с турбонаддувом.

Оптимальные характеристики этих высококачественных смазок позволяют им работать в тяжелых климатических условиях, при высоких и низких температурах, обеспечивая легкий запуск и надежную работу двигателя.

Масла AUTOBACS выдерживают значительные интервалы между заменами, не снижая качества защиты механизмов от преждевременного износа и предотвращая образование отложений.

Ассортимент продукции на первом этапе представлен в емкостях по 1, 4, 20 и 200 литров, с четырьмя различными вязкостями: 0W-20, 5W-30, 0W-30 и 5W-40. Продукт упакован в жестяную банку, которую невозможно подделать!

Для справки

Компания Autobacs Seven Company, Limited — владелец крупнейшей в Японии сети автомаркетов. Более чем за 70 лет работы создала себе безупречную репутацию в Стране восходящего солнца, поэтому местные автолюбители не только покупают здесь запчасти, расходники и аксессуары, но и доверяют фирме постпродажное обслуживание своих машин. Рыночная капитализация компании AUTOBACS превысила 1,25 млрд долларов США. Имеет филиалы в странах Азии и во Франции.

Компания «Акира Оил» — российский импортер смазочных материалов и автотоваров из Японии, США, ЮВА с 2006 года. Официальный дистрибьютор компаний «Идемитсу Лубрикант Рус», PIAA, Koga Chemical Ltd., Cam2.

Владеет собственными брендами Livcar, Akira.