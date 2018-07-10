Почему я должен уступить? Проверь себя на знание ПДД

Правила дорожного движения не всегда однозначно трактуют поведение водителей в конкретных случаях. И тем самым порождают спорные ситуации. Разберем одну из них.

Порядку начала движения и маневрирования транспортных средств посвящена целая глава Правил дорожного движения — восьмая. Несмотря на это, не всегда однозначно можно определить, у кого из участников дорожного движения приоритет в каждом конкретном случае. Как, например, в нашей задаче.

На двухполосной дороге легковой автомобиль красного цвета собирается развернуться, заблаговременно заняв соответствующее положение на проезжей части и включив указатели поворота. Одновременно на противоположной стороне дороги от тротуара намеревается начать движение синий автомобиль. Кто должен уступить дорогу?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.

Кто должен уступить дорогу в данной ситуации?

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