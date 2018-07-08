Гонка звезд «За рулем»: это очень яркий финал!

Дальнейшую судьбу Бронзовой Шины определили дождь, азарт и гоночный инцидент.

Церемонию открытия провели председатель совета директоров ИД За рулем Петр Меньших и главный редактор журнала Максим Кадаков. На фоне обладателя поул-позиции.

Moscow

Raceway

День перед незабываемым четвертьфиналом со сборной Хорватии российская гоночная диаспора провела на автодроме. Повод — традиционная Гонка звезд журнала «За рулем», отмечающего 90-летие. Да и сама гонка тоже вступила в новую возрастную фазу, так как впервые состоялась ровно сорок лет назад.

Формат остался такой же, как и в предыдущие годы: середина лета, асфальт, отборочные заезды, затем три коротких финала для шестерки лучших пилотов. Удивительно, но каждый раз одна и та же схема порождает совершенно разные сюжеты. Нынешний вариант отличался тем, что среди всех участников отчетливо выделялся явный фаворит.

Настолько явный, что учредители Гонки звезд серьезно переживали за судьбу главного приза — Бронзовой Шины. Джентльменский уговор, не прописанный ни в одном документе: пилот, побеждающий в Гонке Звезд трижды, получает Шину в вечное владение. А на счету гонщика из Курска Николая Карамышева, выступающего ныне за команду Lukoil Racing, уже было две победы. Три года назад — в зимнем варианте на Московском ипподроме, и два года назад летом, здесь же, на Moscow Raceway.

Участник всех Гонок звезд с 2006 года Владимир Черевань получает легкий тычок в корму от Альберта Гайнуллина, и через три секунды у VW Polo отвалится задний бампер.

Всё бы ничего, но топ-пилот кольцевой серии СМП РСКГ и двукратный обладатель Кубка Европы, вдобавок к своим очевидным намерениям построил и тщательно обкатал специально под Гонку звезд новый боевой автомобиль — Volkswagen Polo. И показал на нем потрясающее время в квалификационных заездах: круг на полторы секунды лучше, чем у кого-либо из маститых соперников.

Отборочные заезды не стали для Николая серьезным препятствием. Он убедительно выиграл три из них, стартуя как с первой, так и с шестой позиций. А четвертый пропустил ввиду отсутствия мотивации — для попадания в финал достаточно было двух побед. Кроме того, имело смысл поберечь машину и шины. Шины, к слову, на всех машинах стояли одинаковые — дорожные покрышки производства компании Continental, давнего главного партнера Гонки звезд. Вдобавок как раз в момент четвертого отборочного заезда на трассу обрушился пятиминутный ливень, позволив отличиться Александру Артемьеву (Kia Rio) — титулованному пилоту из Казахстана, самому дальнему гостю Гонки звезд. Который уже после церемонии награждения поведал, что дождь очень ему помог.

В финальных заездах «по мокрому» роль первой скрипки исполнили Андрей Петухов и Lada Kalina. Таким образом, отечественный автомобиль второй год подряд выиграл спор у иномарок.

К моменту старта финала трасса была по-прежнему мокрой, но мокрой неоднородно. Это придало заездам небывалую остроту — практически все пилоты ошибались в поворотах, по многу раз. И те, кто по сухому асфальту не мог угнаться за Карамышевым, выглядели теперь достаточно боеспособными. А особо выделялся Андрей Петухов (

Lada

Kalina

NFR

), представлявший одновременно Санкт-Петербург (по месту рождения и обитания) и Тольятти (по месту работы — заводская команда

Lada

Sport

Rosneft

).

Собственно, финалы стали ожесточенным поединком Карамышева и Петухова. Настолько ожесточенным, что во втором заезде произошла серия толканий бортами. Наиболее пострадавшим в ней оказался Карамышев, так как именно его Polo улетел с трассы в гравий, где только чудом не застрял. Николай потерял в этом эпизоде почти все шансы на итоговую победу, а судейский корпус решил, что имело место допустимая гоночными правилами контактная борьба. В противном случае Петухов мог понести наказание — например, штраф в 30 секунд или вообще аннулирование результата. Правда, Карамышеву это уже не вернуло бы потерянных очков. Интрига, однако!

Перипетиями умело воспользовался Александр Артемьев, в конечном итоге опередившего Карамышева по набранным очкам. Так главный фаворит не стал даже и серебряным призером, а лишь бронзовым. Хотя, конечно, для того, кто настроен только на победу и вкладывает в нее все силы и душу, большой разницы между вторым и третьим местом нет.

Финальный подиум: победитель — Андрей Петухов, второе место — Александр Артемьев, третье место — Николай Карамышев.

Так что Карамышев уехал с трассы, не особо скрывая досады. Артемьев выглядел достаточно довольным — это понятно, если знать, что Александр с феноменальным упорством штурмовал Гонку звезд За рулем на протяжении десятка лет и вот, наконец, поднялся на подиум. А высшую степень удовлетворения получили Петухов и зрители. Как ни странно, но летний асфальт из года в год преподносит гораздо более увлекательные сюжеты, нежели зимний лёд. Спасибо всем, кто приехал!

Официальный сайт Гонки звезд «За рулем» — zr.ru/events/stars.