Автомобиль в летнем пекле: 11 обязательных правил

Лето — это же прекрасно не только для людей, но и для машины, да? Про аккумулятор думать не надо, про вылетевшие шипы или вязкость масла — тоже. Казалось бы, радуйся, водитель! Однако… Однако на самом деле всё не совсем так.

О чем же не должен забывать автовладелец летом?

1. Перед дальним путешествием (а лето — это пора разъездов) стоит проверить, все ли в порядке с основными узлами и агрегатами автомобиля. Для владельцев Ниссан в официальных сервисных центрах Nissan идет специальная кампания Всесезонная проверка, подробную информацию о которой, включая сроки действия, вы можете узнать у вашего официального дилера Nissan или на сайте www.nissan.ru.

2. Сохраните кузов автомобиля. Бич для лакокрасочного покрытия — капающая с деревьев смола. Эстафету тополиных почек летом подхватывают другие представители флоры. Капельки смолы в жару выделяют практически все деревья, а не только хвойные. В свою очередь, опадающие листья могут оставить на лаке желтые следы, которые трудно смыть. Поэтому не пренебрегайте защитной полировкой кузова. Она же поможет сохранить покрытие от выгорания.

3. Дайте мотору свободно дышать. Прочистите радиатор, и вы избежите риска его перегрева. Профессионально такую работу могут выполнить специалисты фирменных станций технического обслуживания Nissan.

4. Тщательно проверьте систему вентиляции и кондиционирования. Заправлен ли кондиционер, давно ли проводилась дезинфекция воздуховодов системы вентиляции... Не помешает и замена салонного фильтра. Скажете, ерунда? Ничуть... Кстати, знаете ли вы, что первый кондиционер на легковом автомобиле появился еще в 1939 году. Система была настолько громоздкой, что занимала половину багажника и требовала постоянного присмотра.

5. Проверьте давление в колесах. На солнце черная резина сильно нагревается — давление в шинах возрастает. В результате уменьшается пятно контакта с дорожным полотном.

6. Замените морозоустойчивую стеклоомывайку на жидкость со специальными биодобавками, удаляющими следы насекомых на ветровом стекле. Особенно активно стекло загрязняется в темное время суток, когда мошкара летит на свет фар.

7. Ни в коем случае не удаляйте следы насекомых домашней химией с абразивными свойствами (это средства для очистки посуды, плитки, плит и т. п.). Мелкие абразивные частицы стирают слой лака, оставляя царапины и белесые тусклые следы. Используйте ту же биологически активную стеклоомывающую жидкость.

8. Не забудьте про светоотражающие шторки или панели хотя бы на лобовое и заднее стёкла. Тем самым вы уменьшите перегрев салона при длительных стоянках под открытым небом и избежите тепловой деформации пластмассовых деталей.

9. Проверьте уровень жидкостей в системе охлаждения двигателя и тормозной системе. Что касается тормозов, то нелишним будет еще раз убедиться, что колодки не изношены и перемещаются в рабочем диапазоне без перекосов и заеданий.

10. Загляните под машину — не подтекают ли амортизаторы? Они не работают без достаточного количества жидкости, а неработающий амортизатор снижает способность автомобиля держать дорогу.

11. Самое разумное — не проводить все эти операции порознь и тем более самостоятельно, поскольку для их проверки необходимо специальное оборудование и наличие соответствующих знаний, умений и квалификации, а отдать автомобиль на комплексное обслуживание. Скажем, на фирменных сервисах Nissan именно такое обслуживание и предлагают летом. Специалисты посмотрят, что из пунктов 1–10 надо сделать, а также заменят или дольют масла и эксплуатационные жидкости по сезону, продиагностируют тормозную систему, отрегулируют стояночный тормоз, подвеску и рулевое управление, проведут компьютерную диагностику наружного освещения и аккумуляторной батареи, проверят колёса и шины, стеклоочистители и стеклоомыватели. И на всякий случай посмотрят, не подпадает ли ваш автомобиль под отзывные кампании. Подробную информацию о сервисных кампаниях и работах, включая сроки действия кампаний, вы можете узнать у вашего официального дилера Nissan или на сайте www.nissan.ru.

Пусть лето будет в радость вам и вашему авто!