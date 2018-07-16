Мультимедийные системы Pioneer: новые возможности для водителей

Похоже, прошло то время, когда автомобильные мультимедиа с хорошим набором функций были дорогим удовольствием. По крайней мере, с выходом новых моделей головных устройств Pioneer довольно успешно убеждает нас в том, что серьезное мультимедиа в машине может быть доступным.

Pioneer выпустил на рынок сразу несколько моделей, построенных на общей платформе, — Pioneer MVH-A100V, MVH-A101V, MVH-A200VBT и MVH-A300V. Все они позиционируются компанией как мультимедиа начального уровня, однако тут явно не обошлось без скромного лукавства — некоторые технологии, которые в них используются, до недавнего времени присутствовали лишь в более дорогих аппаратах. Попробуем коротко пробежаться по основным особенностям новых моделей.

Смартфон в машине — это удобно

Во-первых, всё это модели без дискового привода. И это вполне согласуется с тенденциями рынка — актуальность CD и DVD в последнее время все равно идет на спад, их вытесняют USB-носители и… смартфоны. С последними, кстати, у новых аппаратов особые отношения. В частности, со смартфонами на Android.

Самое интересное, что воспроизведением одной лишь записанной на них музыки дело не ограничивается. Поддержка технологии AOA 2.0 (AndroidOpenAccessories) дает возможность простым подключением смартфона к USB-разъему вывести звук с него на автомобильную аудиосистему. А это означает, что вы можете слушать в машине всё, что позволят установленные на смартфон приложения — хоть интернет-радио, хоть музыку из ВК.

Впрочем, ничто не мешает использовать Android-смартфон и как более традиционный носитель музыки. В меню головного устройства просто меняем режим работы со смартфоном на МТР (MediaTransferProtocol) и при подключении получаем доступ к его содержимому, как к обычной флешке.

Звучание — одна из сильных сторон Pioneer

В звуковой части новинки тоже имеют немало интересного. Впрочем, Pioneer по звуку всегда был достаточно силен. Среди всех настроек особо выделим, пожалуй, три главных, которые опять же раньше были доступны лишь в дорогих моделях.

Во-первых, это Time Alignment, что переводится как «выравнивание по времени». Можно задерживать сигнал в отдельных каналах, тем самым как бы «отодвигая» динамики и виртуально «выравнивая» расстояния до них. Это кардинальным образом меняет наше восприятие музыки — звук уже не «прилипает» к динамикам, а распределяется в пространстве, как в хорошей домашней стереосистеме.

На первый взгляд кажется, что это что-то слишком сложное. Но нет, в меню достаточно лишь выбрать позицию прослушивания, и все временные задержки аппарат выставит автоматически.

Вторая важная фича — это эквалайзер. Им можно усиливать или ослаблять отдельные частотные области и тем самым менять характер звучания — делать его более ярким, более приглушенным или, к примеру, более басовитым. В прежних моделях этого ценового сегмента чаще встречались 5-полосные эквалайзеры. В новых же моделях он имеет уже 13 полос регулирования. Получить нужный характер звука с таким гораздо проще, тем более, что всё «рулится» через меню тоже очень наглядно.

И в-третьих, это встроенные частотные фильтры — они ослабляют в звуковом сигнале отдельные частотные области, позволяя точнее согласовать между собой динамики. Например, в каналах сабвуфера можно включить фильтр нижних частот — он пропустит на выход только самые низкие частоты. А во фронтальных и тыловых каналах можно включить фильтр верхних частот — он избавит динамики от перегрузки слишком глубоким басом.

Фильтры в новых Pioneer тоже настраиваются очень гибко — можно менять частоты, начиная с которых они будут «фильтровать» сигнал, и такой параметр, как «крутизна» — насколько «старательно» они будут это делать.

Разумеется, во всех четырех новых моделях предусмотрена возможность не только непосредственного подключения акустических систем, но и через отдельные более мощные усилители. Для этого в каждой модели имеется по три пары линейных выходов.

И еще немало плюсов

Не нужно считать, что возможности мультимедийных головных устройств ограничиваются лишь аудиофункциями, даже если это модели начальных линеек.

Например, к видеовходам можно подключать почти какие угодно внешние источники вплоть до игровых приставок. Помните фрагмент из первого «Форсажа», когда один из водителей перед гонкой развлекался игрой? С новыми Pioneer такое тоже можно запросто организовать.

Из более прагматичных возможностей — отдельный видеовход для камеры заднего вида (изображение с него автоматически выводится на экран при включении задней передачи).

Ну и при желании к Pioneer можно подключать дополнительные мониторы — для этого в них предусмотрены видеовыходы.

Караоке в автомобиле? Почему бы и нет

Функция караоке появилась в прошлом поколении головных устройств Pioneer. Выглядит непривычно, но, как показала практика, нашла очень живой отклик у покупателей. Действительно, почему бы не развлечь себя во время пикника или в поездке большой компанией?

Работает всё тоже предельно просто — подключаете микрофон к разъему AUX-входа, активируете в меню режим «Караоке» и можете исполнять свои любимые песни под музыку с флешки или подключенного смартфона.

Так чем же различаются между собой новые модели?

Хоть новые модели и имеют много общего, было бы странно, если бы они были одинаковы. Хотя Pioneer MVH-A100V и MVH-A101V действительно можно считать близнецами — вторая отличается лишь наличием беспроводного ПДУ в комплекте.

Модель Pioneer MVH-A300V выделяется более крупным 7-дюймовым экраном. В Pioneer MVH-A100V, MVH-A101V, MVH-A200VBT используются экраны размером 6,2 дюйма.

Кстати, в экранах всех новых моделей, независимо от их размера, используется технология Clear Type Resistive Touch Panel с очень высокой контрастностью и широкими углами обзора — для автомобиля это особенно важно. Плюс чувствительная сенсорная панель, которая не требует прикладывания усилий и работает от легких прикосновений.

В функциональном же плане больше всех выделяется модель Pioneer MVH-A200VBT — она умеет работать не только с Android-смартфонами, но и поддерживает прямое управление воспроизведением при подключении iPhone (поддерживаются модели вплоть до iPhone 7), а еще дополнительно оснащена встроенным Bluetooth-модулем.

Весь современный арсенал возможностей этой беспроводной технологии здесь, как говорится, налицо — головное устройство умеет запоминать до десяти смартфонов и подключаться к двум смартфонам одновременно, в режиме hands-free разговор передается с повышенным качеством (технология WideBandSpeech), а в режиме передачи музыки на автомобильную аудиосистему не просто позволяет последовательно переключать треки, а дает возможность полноценной навигации по медиатеке смартфона.

В итоге

Начальный уровень, говорите? Ох, скромничает Pioneer, явно скромничает. В штатных аудиосистемах такой набор возможностей обычно можно встретить только относительно дорогих комплектациях. А некоторых функций так и вовсе нет, особенно в части звуковых настроек.Так что очень похоже, что аудиотехника aftermarket (т.е. для послепродажного дооснащения) совсем не собирается сдаваться штатным аудиосистемам. И Pioneer здесь снова оправдывает свое громкое имя.