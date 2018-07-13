Новый Jeep Wrangler: конструктор для взрослых

Повод: ездовая презентация Jeep Wrangler.
Место действия: Шпильберг, Австрия.
Впечатления: внешне новый Рэнглер — практически полная копия предшественника, выпускаемого с 2007 года. По крайней мере, издали и в туманный день. Те же семь вертикальных засечек на отвесной морде, стопроцентно узнаваемые пропорции и фирменные «быстросъемные» двери с видимыми петлями. Легкий рестайлинг? А вот и нет. Четвертый Wrangler — абсолютно новая во всех смыслах машина.
Разумеется, Jeep сохранил и рамную конструкцию, и подвески на продольных рычагах. Но очень многое было переосмыслено и перенастроено. Рама нового Рэнглера сделана из высокопрочной стали (здесь удалось отыграть около 50 кг). А рамка лобового стекла, двери, крылья и задний борт — из алюминия. Суммарно американцы сумели облегчить Wrangler на целый центнер.
Тип трансмисии, как и прежде, зависит от версии — Sport и Sahara оснащаются полным приводом Command-Trac с двухступенчатой раздаткой и блокировкой заднего дифференциала. На «злой» Rubicon ставят Rock-Trac с увеличенным передаточным отношением пониженного ряда (4:1 против 2,72:1) и блокировками межколесных дифференциалов. А еще Рубиконам полагаются мосты Dana 44, активный передний стабилизатор поперечной устойчивости и шины BF Goodrich Mud-Terrain.
Первые километры по асфальту приятно удивляют: Wrangler больше не производит впечатление грузовика. Да — руль по-прежнему длинноват, да и рамную природу не скроешь никакой калибровкой подвески. Однако даже короткобазный Wrangler Rubicon на зубастых BF Goodrich вполне адекватно ведет себя как в городе, так и на шоссе: машина неплохо держит прямую и не переставляется на стыках, как это делал ее предшественник.
Моторов в России будет, скорее всего, два — сначала в салонах дилеров появятся Рэнглеры с двухлитровой бензиновой «четверкой» (272 силы), чуть позже подъедет 200-сильный дизель объемом 2,2 литра — именно его мне и довелось испытать. Дизель работает тихо и обладает внушительной тягой, хотя в паспортных 9,6 секунды до сотни я сомневаюсь. По ощущениям больше похоже на 11–11,5 с.
Все моторы агрегатируются с 8-ступенчатым автоматом, претензий к которому также нет. Эта коробка гораздо проворнее и «умнее» пятиступки предка. Переключения происходят незаметно — как вверх, так и вниз.
На бездорожье Wrangler ожидаемо в своей стихии. Если бы я не знал, что горный маршрут десятки раз обкатан организаторами тест-драйва, вряд ли решился бы сунуться туда. Тем сильнее было мое удивление, когда Wrangler Sahara на гражданских шинах Bridgestone Dueler играючи преодолел все препятствия, включая брод. Декларируемая глубина преодолеваемого машиной брода — 762 мм. Углы въезда, съезда и рампы для короткого Рэнглера — 36,4°, 30,8° и 25,8° соответственно.
В России новинка появится уже в конце лета — и мы обязательно устроим ей самые серьезные испытания. А более подробный рассказ вы найдете в августовском «За рулем». Там мы подробно поговорим об интересных опциях, доступных новому Рэнглеру, обсудим многочисленные варианты крыши и расскажем, сколько времени уйдет на то, чтобы полностью «раздеть» Wrangler, превратив его в нечто похожее на пляжный багги.
Перспективы: стартовая цена в России будет порядка трех миллионов рублей. Это много для столь нишевой машины, но несколько десятков желающих его купить точно найдутся.
Оценка: по уровню комфорта и оснащения Wrangler отныне не уступает массовым рамникам вроде Тойоты Форчунер или Mitsubishi Pajero Sport. А на бездорожье, скорее всего, превзойдет их. Модификация Rubicon — так уж точно.
Подробности: ЗР №8, 2018
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