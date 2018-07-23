Багажник на крышу: как выбрать?

Лето — сезон отпусков и выездов на дачу. Как же приятно рвануть на море или на природу всей семьей! Но куда разместить все эти вещи, ведь багажник уже забит? Правильно, установить дополнительный на крышу. Рассказываем, на что обратить внимание при его выборе.

Первым делом надо определить, каким образом дополнительный багажник к этой самой крыше крепить. Для этого достаточно взглянуть на нее. Есть несколько основных типов креплений:

1. За водостоки. Встречается, в основном, на отечественных автомобилях. Так как водостоки идут вдоль всей крыши, стойки багажника можно зафиксировать в любом месте. Это позволяет подобрать багажник любой длины и размеров (в половину крыши или во всю). К тому же один и тот же багажник можно без проблем установить на любой другой автомобиль с подобными креплениями.

2. Штатные места. Если на крыше есть пластиковые заглушки, скорее всего, производитель заранее предусмотрел специальные места для крепления багажника и лучше использовать их, так как они, как правило, дополнительно усилены. Существенный минус данного типа креплений — поперечные и/или продольные дуги можно зафиксировать только в заводских отверстиях, что ограничивает размеры багажной системы в целом.

3. Рейлинги. По сути — это две рейки, проходящие вдоль крыши, которые крепятся к кузову в нескольких точках. Обычно между крышей и рейлингом есть некий просвет. Багажники на рейлинги отличаются простотой установки и универсальностью, так как поперечные дуги можно закрепить почти в любом месте. Единственный минус — центр тяжести груза при таком виде крепления будет располагаться чуть выше по сравнению с другими типами, так как дуги крепятся поверх штатных поперечин. Это может негативно сказаться на поведении автомобиля.

4. Интегрированные рейлинги. В отличие от стандартных, они стелются по всей длине и не имеют просвета между собой и крышей. Автомобили с подобными все чаще встречаются на наших дорогах. Багажники в этом случае подбираются индивидуально, так как фиксирующие элементы должны повторять геометрию рейлинга. Как правило, багажные системы состоят из трех частей — универсальная опора, дуги нужного сечения и длины, а также крепеж. Монтаж занимает чуть больше времени, чем со стандартными рейлингами, но не сложен. Существуют универсальные модели багажников, которые можно закрепить к рейлингам любой формы, но все же перед покупкой лучше дополнительно проконсультироваться на счет их совместимости или даже примерить их.

5. Т-образный профиль. Встречается не так часто и, в основном, на больших внедорожниках, универсалах и микроавтобусах. А жаль, так как данный вид креплений почти не имеет недостатков. Рельсы прокладывают почти по всей длине крыши, поперечины в них можно зафиксировать в любом месте с помощью специальных закладных. Благодаря небольшой высоте профиля груз располагается максимально близко к крыше, при этом не контактирует с ней.

Если ни один из перечисленных типов крепления на крыше своего автомобиля вы не увидели, не отчаивайтесь. Есть еще несколько вариантов для автомобилей с гладкой крышей.

6. За дверной проем. Багажник крепится на крышу с помощью профилированных боковых фиксаторов, на которые впоследствии устанавливаются сами крепления багажника. Все детали, соприкасающиеся с кузовом, сделаны либо из резины, либо из металла, покрытого полимером — риск повреждения лакокрасочного покрытия сведен к минимуму.

7. Ремнями через салон, которые удерживают надувной багажник. Довольно экзотичный вариант, тем не менее, встречается. Надувные секции, фиксируемые ремнями, укладываются прямо на крышу. Багаж кладется поверх них. Чаще всего такие багажники используют владельцы компактных автомобилей, когда невозможно установить полноценный багажник.

8. На магнитах. Еще один не часто встречающийся вариант, хотя в последнее время набирающий популярность. Плюсы очевидны — подобные крепления можно разместить в любом месте крыши. Минусы тоже — перевозить с помощью таких креплений можно лишь весьма легкие грузы, типа лыж. Плюс магниты контактируют с ЛКП и могут оставить на нем следы.

Разобравшись с типом крепления, дальше необходимо определиться с видом самой багажной системы. Наиболее популярны следующие: так называемые багажники-корзинки (раньше нашим автомобилистам только такие и были доступны) и поперечные дуги. Первые, как правило, подбираются к автомобилю не только по типу крепления, но и в зависимости от размеров крыши. Вторые в этом плане более универсальны и дают большую свободу выбора. Поэтому современные автолюбители все чаще отдают им предпочтение. Самые доступные — стальные дуги прямоугольного сечения. Если вы редко пользуетесь багажной системой, можно сэкономить и остановить свой выбор на таких.

Если же перевозите грузы или спортивный инвентарь часто, лучше отдать предпочтение алюминиевым с аэродинамическим профилем. Они легче (при той же грузоподъемности), меньше шумят и выглядят куда эстетичнее. Правда, и стоят ощутимо дороже.

При выборе багажника или дуг, необходимо также обратить внимание на следующие моменты:

какой вес они выдерживают и какой вес способна выдержать крыша вашего автомобиля (данную информацию можно найти в инструкции по эксплуатации);

качество материалов, из которых они изготовлены. Лучше отдать предпочтение изделиям из алюминия, нержавейки или ABS-пластика;

есть ли возможность дополнительно защитить их и перевозимый груз от кражи различными системами запирания;

репутацию производителя и отзывы об его продукции.

На последнем пункте хочется остановится чуть подробнее. Производителей автомобильных багажников много, выделим наиболее заметных, ведь каждый из них по-своему хорош.

Из европейских стоит обратить внимание на следующих:

THULE. Шведский концерн — безусловный лидер отрасли и законодатель мод. Если есть возможность купить багажник этого производителя, лучше так и поступить. Запас прочности выше аналогов, идеально подходят к любому автомобилю. Отсюда и высокая цена изделий.

Yakima (Whispbar). Лидер в производстве багажных систем на американском континенте. Багажники выделяются элегантным внешним видом и безупречной аэродинамикой. Монтаж не занимает много времени, при этом изделия отлично «сидят» на авто. Цены, как и у THULE, тоже «кусаются», но и получаете вы в итоге высокотехнологичный продукт с отличными характеристиками.

ATERA — немецкий бренд, специализирующийся на изготовлении багажных систем. Традиционный дизайн и высочайшее качество багажников привлекает аудиторию с самыми высокими требованиями.

MONTBLANC (AUTOMAXI). Еще одна шведская компания, выпускающая добротные изделия. К сожалению, они в последнее время все реже встречаются на российских прилавках из-за высокой цены.

Радует, что и российские производители год от года улучшают качество своих продуктов, используют более качественное сырье, нанимают дизайнеров для проработки внешнего вида багажных систем.

Лидерами на отечественном рынке являются следующие компании:

LUX. Фирма развивается с огромной скоростью, уделяя большое внимание новым разработкам. Каждый год совершенствует старые изделия и демонстрирует новинки, при этом удерживает на свою продукцию весьма демократичные цены. Уже сейчас, к примеру, предлагает несколько различных вариантов дуг, которые подойдут практически к любому автомобилю.

ATLANT. Производитель из Санкт-Петербурга с широким ассортиментов и доступной ценой.

FICO. Еще одна компания, доказавшая на деле, что можно сочетать качество, элегантность, безупречный внешний вид изделий, не жертвуя их функциональностью и практичностью. Но, к сожалению, на данный момент предлагает изделия только на рейлинги.

Мы перечислили, конечно же, не всех производителей, представленных на нашем рынке. Их гораздо больше. Чтобы не запутаться во всем многообразии марок и их продукции, рекомендуем обратиться к опытным консультантам интернет-магазина «За рулем». Наши сотрудники совершенно бесплатно подберут оптимальные варианты и расскажут об особенностях монтажа и эксплуатации той или иной конструкции!

Кстати, немаловажный момент: доукомплектация автомобиля багажными системами позволяет в дальнейшем с их помощью использовать различные дополнительные крепления, например, автомобильного бокса, устройств для перевозки велосипедов или лыж. Если же ваша основная цель — перевозка грузов, то стоит докупить подходящие крепежные ремни.

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