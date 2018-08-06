Fujida Neo 8000: первый тест радар-детектора

Этот прибор станет не только надежным спутником водителя в дальней дороге, предупреждая о мобильных и стационарных камерах, но и порадует щедрой комплектацией и большим набором настроек.

Управление

Черно-серебристая коробка радар-детектора Fujida Neo 8000 выглядит стильно. Впрочем, и ее содержимое не разочарует покупателя. Гаджет выполнен в классическом для таких приборов форм-факторе. На верхней плоскости расположены четыре клавиши, отвечающие за все настройки. Они подписаны, но и, не глядя на пояснения, разобраться с их назначением — минутное дело. Слева на детекторе сгруппированы разъемы для подключения к компьютеру и к сети автомобиля, а также колесико регулировки громкости. Последнее кому-то может показаться архаичным решением, но это оптимальный вариант — простой и обеспечивающий мгновенный доступ. Корпус аппарата, кстати, изготовлен из приятного на ощупь, нескользкого матового пластика.

Комплектация

Набор, прилагающийся к радар-детектору, весьма щедрый. Такой встретишь нечасто у более дорогих моделей. Даже пара запасных предохранителей — отнюдь не мелочь! Перегорают они крайне редко, но кому захочется остаться без помощника в дальней дороге? Провод питания сделан с умом: в нем предусмотрена «сквозная» розетка. Если в вашем автомобиле всего один разъем прикуривателя, подключив в него детектор, вы все равно останетесь со свободным разъемом.

Креплений Fujida Neo 8000 предлагает сразу три типа: клейкий коврик с фирменным логотипом, кронштейн с парой присосок и — магнит для установки на приборную панель. Последний представляет собой небольшой кругляш, который клеится на пластик с помощью двухстороннего скотча. Габариты его небольшие, так что внешний вид салона он не испортит. На сам гаджет ничего лепить не нужно, он магнитится к основе сам. Правда, подойдет такой вариант только для машин, где на приборной панели есть достаточная горизонтальная плоскость.

База камер

Скачать последнюю версию базы стационарных камер и прошивки можно с официального сайта производителя fujida.su. Без GPS-информера нынче никуда: на дорогах расплодились безрадарные комплексы, о которых детектор предупредить не в силах. Они фиксируют нарушения требований разметки, правил остановки и проезда перекрестков, а также измеряют скорость (как фактическую, так и среднюю).

Fujida Neo 8000 предупреждает обо всех комплексах, кроме нескольких, установленных всего пару недель назад. Но с такой скоростью они не попадают в базу даже самых продвинутых приборов. Если камеры измеряют среднюю скорость на отрезке трассы, аппарат отображает на экране и ее. Водитель всегда остается в курсе, не нарушает ли он ПДД. Кстати, если по каким-то причинам вы не хотите слышать предупреждения о комплексах конкретного типа, их можно отключить через меню.

Работа детектора

В поездке радарная часть Fujida Neo 8000 отработала на «отлично»: ложных срабатываний — минимум. Причем для их уменьшения применяется как эффективная система распознавания ложных сигналов, так и продуманный набор настроек. Так, режим Smart автоматически регулирует чувствительность радар-детектора в зависимости от скорости движения автомобиля. По сути, водителю даже не надо вручную менять установки гаджета, тот все сделает самостоятельно. Есть и привычные режимы, вот только названы они необычно: вместо привычных «Города» и «Трассы» у Fujida — «Москва», «Казахстан» и «Россия». В первом полностью отключается радарная часть, и Neo 8000 работает как GPS-информер. Этот блок настроек нужно использовать в черте мегаполисов. Два оставшихся режима предназначены для пригородов и трасс. Распознавание встретившихся на тестовом маршруте комплексов «Стрелка» и «Крис» не вызвало трудностей у детектора.

Настройки и опции

Функционал и набор настроек у радар-детектора — на зависть многим. Например, есть не у всех встречающаяся функция автоматической настройки яркости дисплея. С ней водителю не нужно отвлекаться от дороги, если, например, резко сменилась погода. Наряду с базовым набором (включение/выключение детектирования отдельных диапазонов излучения, автоприглушение звука, установка порогов скорости для сигнала о превышении или отключения радарной части) есть несколько оригинальных «фишек».

У Fujida Neo 8000 есть фильтр слабых сигналов. Работает он следующим образом. Гаджет показывает уровень пойманного излучения по шкале от единицы до девятки (чем больше, тем сильнее сигнал). Если выставить фильтр на «четверку», все оповещения ниже этого уровня не будут сопровождаться голосовым предупреждением. Как правило, ниже границы в три-четыре единицы остаются все ложные источники тревоги, так что функция отлично помогает бороться с ложными срабатываниями.

В радар-детекторе предусмотрена возможность скорректировать показания скорости, отображаемые на дисплее. Гаджет использует для этого GPS. Но штатный спидометр всех автомобилей чуть завышает скорость, из-за чего возникает расхождение. Введя поправку к данным спутника (от одного до семи процентов), можно добиться одинаковых чисел на Neo 8000 и циферблате комбинации приборов.

Еще из любопытного — функция «АнтиСон» и напоминание об устаревшей базе камер. Первая не дает водителю заснуть в дальней дороге: аппарат периодически выдает звуковой сигнал, на который владелец должен отреагировать. Вторая указывает на необходимость скачать новый набор координат для GPS-информера, если сам водитель давно этим не занимался.

Цена

Fujida Neo 8000 стоит около 7000 рублей. Это приемлемая цена для хорошего, как выяснилось в ходе испытаний, радар-детектора.