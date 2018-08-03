Можно ли сохранить советские номера при перерегистрации? Комментарий ГИБДД

У читателя журнала «За рулем» есть необходимость переоформить машину 1976 года выпуска с номерными знаками старого образца и желание при регистрации сохранить номера. Что по этому поводу гласит закон, разъясняет глава ГИБДД.

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Михаил Черников.

ЧЕРНЫЕ НОМЕРА ВНЕ ЗАКОНА

Предстоит перерегистрация машины 1976 года выпуска, у которой еще черные номера и техпаспорт в виде книжечки. Можно ли оставить старые номера?

И. Колесников, Москва

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Сохранить указанные вами регистрационные знаки не получится по причине их несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации, а именно ГОСТ Р 50577–93 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования».

В этой связи при обращении собственника или его представителя в подразделение Госавтоинспекции для внесения изменений в регистрационные данные будет выдан новый комплект регистрационных знаков.

Одновременно взамен технического паспорта будут оформлены свидетельство о регистрации и паспорт транспортного средства. Эти требования установлены Правилами регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД, утвержденными приказом МВД России от 24 ноября 2008 года № 1001.

Фото: Эдуард Кобяк и Вячеслав Ун Да-син /Фотохроника ТАСС