Можно ли сохранить советские номера при перерегистрации? Комментарий ГИБДД

|
На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Михаил Черников.
ЧЕРНЫЕ НОМЕРА ВНЕ ЗАКОНА
Предстоит перерегистрация машины 1976 года выпуска, у которой еще черные номера и техпаспорт в виде книжечки. Можно ли оставить старые номера?
И. Колесников, Москва
В этой связи при обращении собственника или его представителя в подразделение Госавтоинспекции для внесения изменений в регистрационные данные будет выдан новый комплект регистрационных знаков.
Одновременно взамен технического паспорта будут оформлены свидетельство о регистрации и паспорт транспортного средства. Эти требования установлены Правилами регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД, утвержденными приказом МВД России от 24 ноября 2008 года № 1001.
Фото: Эдуард Кобяк и Вячеслав Ун Да-син /Фотохроника ТАСС
Читать комментарии (2)