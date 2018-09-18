11 мифов о воздушных фильтрах: разоблачаем все!

Неизвестно, кто изобрел фильтр. Известно только, что он был песчаным и служил для очистки воды четыре тысячелетия назад в Индии.

Первые автомобили жили вообще без фильтров. О ресурсе речь тогда не шла — лишь бы ехал. Сейчас без фильтров не обходится ни один автопроизводитель. А так как фильтры надо периодически менять, то неизбежно возникают разговоры о том, надо ли это делать, а если и делать, то зачем так часто. Разбираемся в главных фильтрационных мифах.

1. В двигателе масляный фильтр главнее воздушного

Ничуть не бывало. У каждого из фильтров своя работа — это верно. Разница заключается в том, что масляный фильтр работает в замкнутом пространстве двигателя, куда извне не проникают грязь и абразивные частицы, а воздушный стоит на пути всего того, что может попасть с воздухом в цилиндры и дальше с омывающим стенки цилиндров маслом в систему. В отличие от масляных фильтров, через которые загрязненное масло в процессе очистки может проходить многократно, воздушный фильтр должен безошибочно удалять опасные загрязнения раз и навсегда.

Слово «фильтр» идет из Рима: filtrum — это «войлок» по латыни. Уплотненную овечью шерсть римляне использовали для очистки вина, воды, оливкового масла.

В современных автомобилях ни песчаного, ни войлочного фильтров не найти, главным фильтрующим элементом выступает бумага.



2. Все фильтры делаются из одной и той же фильтровальной бумаги. Зачем тогда покупать дорогой?

Настоящую фильтровальную бумагу делают немногие. Самые известные производители — Ahlstrom и Neenah Gessner. Но каждый изготовитель фильтров вносит в состав фильтрующего элемента свои коррективы в зависимости от особенностей работы того или иного двигателя. Одни добавляют синтетическое волокно, другие — бумагу из особых пород деревьев. Изготовитель волокна не раскрывает технологию другим производителям. Дешевые же фильтры делаются с использованием низкосортных базовых сортов фильтровальной бумаги.

3. Вместо дорогого фильтра можно ставить дешевый, который нужно только почаще менять

Это одно из самых опасных заблуждений: не стоит подменять понятия «срок службы» и «параметры фильтрации». Это — не одно и то же. Дешевые воздушные фильтры как пропускали частицы вдвое или даже втрое более крупные, чем требует автозавод, так и будут их пропускать, сколько фильтры не меняй! Поэтому установка двух, трех и даже четырех дешевых фильтров на короткие промежутки времени не равноценна установке одного авторизованного фильтра на весь межсервисный период.

4. Все воздушные фильтры одинаковы, нужно только подобрать подходящий по размеру

Да, все фильтры одинаковы по принципу действия, но отличаются один от другого по тому, насколько качественно они выполняют свою работу. Воздушные фильтры создаются под конкретный тип двигателя с учетом его характеристик, периодичности обслуживания и места под капотом. Для каждого двигателя и модели автомобиля делается фильтр в соответствии с техническим заданием производителя, который определяет и взаимозаменяемость фильтров. Так что внешняя схожесть не означает полного равенства.

5. Необходимость замены фильтра можно определить по его вешнему виду

Увы, это не так. Определить порог замены фильтра невозможно ни по внешнему виду, ни по запаху, ни на слух, ни на ощупь. Единственный критерий — установленный заводом-изготовителем автомобиля срок службы в километрах пробега. С поправкой, опять же заводской, на эксплуатацию в тяжелых и пыльных условиях.

6. Воздушный фильтр известной компании стоит дорого, а очищает не лучше дешевого

Утверждение дилетантов. Во-первых, степень очистки самостоятельно, без приборов проверить невозможно. Во-вторых, ни один из автопроизводителей не устанавливает дешевые фильтры безвестных компаний. Никто не хочет рисковать, когда речь идет о такой ответственной и дорогой детали автомобиля как двигатель. В-третьих, только фильтры авторизованных производителей обеспечивают необходимую степень очистки, потому что создавались по заказу автопроизводителей. Наконец, качество не может стоить копейки.

7. Воздушный фильтр можно восстановить путем продувки и продолжить его эксплуатацию на автомобиле

Действительно, при продувке фильтр очищается. Но только как бы. На самом деле удаляются только самые грубые загрязнения на внешней его части. Дело в том, что современные автомобильные фильтры работают по принципу глубинной фильтрации. Там, в глубине фильтрующего материала, и происходит наиболее тонкая очистка. Поэтому никакая продувка не восстановит параметры фильтра, которому подошел срок замены.

8. На топливную экономичность двигателя влияет не воздушный фильтр, а только датчик массового расхода воздуха

Это один из главных мифов о фильтрах. Главный элемент датчика МРВ — проволока из благородных металлов, на которую подается напряжение. Она нагревается и в зависимости от обтекающего её воздуха больше или меньше остывает. Изменение температуры вызывает изменение её сопротивления. В зависимости от этого и формируется управляющий сигнал о количестве поступающего в двигатель воздуха.

Датчику МРВ нужен чистый воздух, который может обеспечить только качественный фильтр. Дешевый фильтр пропускает загрязнения, которые, оседая на проволоке, нарушают теплопередачу, блок управления получает искаженную информацию. По расчетам компании MANN+HUMMEL, ошибка приводит к повышенному на 3–5% расходу топлива.

9. Одни из самых качественных фильтров — это MANN-FILTER. Но они слишком дорогие, потому что изготовляются в Германии, где у рабочих высокая зарплата

Да, фильтры MANN-FILTER дороже, чем дешевые noname, но не потому, что производятся в Германии, а потому, что на сегодня это — одни из лучших и качественных фильтров для автомобиля. Зарплаты немецких рабочих высоки — с этим не поспоришь,- однако фильтры MANN-FILTER изготовляются не вручную. Процесс практически полностью автоматизирован: 80% стоимости фильтра приходится на исходные материалы, и только 20% составляют расходы на рабочую силу. Учитывая объемы производства этих фильтров, получить более дешевый образец можно только применяя низкокачественные материалы и устаревшие технологии сборки. Покупая фильтры MANN-FILTER, вы платите в основном за качественную деталь.

10. Салонные фильтры могут отсеивать только пыль, а более мелкие частицы, типа пыльцы растений, все равно пропускают

Среди всех автомобильных фильтров самой высокой степенью фильтрации обладает салонный фильтр. В среднем он начинает работать от размера частиц в 0,5 мкм (для сравнения толщина человеческого волоса — 70 мкм). Именно такой размер имеет пыльца растений и многие вирусы. Поэтому установка качественного салонного фильтра может поставить заслон аллергическим и другим заболеваниям.

11. В автомобильном фильтре не используется химическая очистка воздуха

На самом деле используются как химические, так и электростатические способы борьбы за чистоту. Качественные салонные фильтры имеют антибактериальную пропитку, предотвращающую размножение на фильтрующем элементе микроорганизмов, грибков, плесени. Срок действия пропитки ограничен, поэтому салонные фильтры требуют ежегодной замены.

Что касается электростатики, то именно таким путем удается задержать частицы фактически на молекулярном уровне. Фильтр притягивает их к себе и не пускает в салон.