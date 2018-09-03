Новые дорожные знаки: к чему готовиться водителям?

В Правилах дорожного движения появились «экологические» дорожные знаки, которые позволят драть с автовладельцев три шкуры.

Даже если вы только что покинули автомойку, это вовсе не значит, что вы едете на чистой машине. Навести марафет на кузов недолго, но есть такая грязь, которую не отмоешь. Экологический класс транспортного средства очень скоро станет куда более весомой характеристикой, нежели сейчас. А всё потому, что 1 июля вступила в силу новая редакция ПДД (утверждена постановлением Правительства РФ от 12 июля 2017 года № 832), в которой нарисовались доселе невиданные дорожные знаки — ими предполагается метить особые зоны, куда будет запрещен въезд автомобилям с неэкологичными двигателями. Как это будет выглядеть на практике?

Дай мне знак

В Правилах появились четыре «экологических» знака и одна пояснительная табличка. Начнем со знаков. Самый главный для большинства водителей знак 5.35 «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» обозначает начало участка дороги или территории, где запрещено движение вообще всякой техники (за исключением разве что мопедов), экологический класс которой ниже цифры, указанной на знаке. Закрывающим для такой зоны служит знак 5.37 «Конец зоны с ограничением экологического класса механических транспортных средств».

Знаки, регулирующие движение автомобилей в зависимости от экологического класса: 5.35 «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств»; 5.36 «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей»; 5.37 «Конец зоны с ограничением экологического класса механических транспортных средств»; 5.38 «Конец зоны с ограничением экологического класса грузовых автомобилей»; 8.25 «Экологический класс транспортного средства».

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Другая пара знаков касается грузовиков. Смысл тот же: знак 5.36 отмечает начало запретительной зоны, а знак 5.38 знаменует ее конец. Вроде всё просто. Однако есть еще табличка 8.25 «Экологический класс транспортного средства». Ею можно укомплектовать другие знаки, связанные с запретом движения в целом или же в отдельных направлениях. Скажем, пояснительная табличка с цифрой 5 в сочетании со знаком 4.1.3 «Движение налево» запрещает движение в указанном направлении всем машинам, чей экологический класс ниже пятого. Это тоже понятно.

Обновленные Правила гласят, что «отабличить» можно и знаки, регулирующие парковку. Речь идет о знаках 5.29 «Зона регулируемой стоянки» и 6.4 «Парковка». Принцип такой: пояснительная табличка 8.25 с экоцифрой говорит о том, что оставлять машину в такой зоне можно лишь в том случае, если ее экологический класс равен указанному или превышает его. То есть если на знаке нарисована пятерка, то на Весте припарковаться здесь можно, а на ВАЗ‑2115 нельзя. И совершенно не важно, что во время стоянки у машины двигатель не работает. Закон есть закон. Ну и что с того, что порой он попирает принципы логики? Будьте смиренны.

Сгинь, нечистая!

Давайте поразмыслим, какое количество потенциальных жертв у этого знакового нововведения. Ограничимся легковыми автомобилями, средний возраст которых в России, как мы знаем, составляет неутешительные тринадцать с половиной лет — и продолжает увеличиваться.

Напомню, что в нашей стране экологические нормы Евро‑5 в качестве минимального стандарта для новых автомобилей действуют с 1 июля 2016 года (в Европе — с 2009 года). На сегодняшний день в российском автопарке доля машин пятого экологического класса составляет около 13%. Чуть более четверти всех автомобилей соответствуют требованиям норм Евро‑4, а все остальные легковушки, то есть подавляющее большинство, - это третий класс и ниже. Правда, в последнюю группу входят также машины, у которых экологический класс, если верить документам, отсутствует. Однако не следует думать, что все подобные автомобили бесстыдно коптят воздух. Дело в том, что экологический класс в документах начали отмечать лишь в 2005 году, но не сразу и не везде. Потребовалось еще два года, чтобы это действие стало обязательным.

В России экологические нормы Евро-5 действуют с середины 2016 года — Европа к тому времени уже почти год как перешла на Евро-6.

Вот пример из жизни. Mercedes-Benz SL 500, выпущенный в 2004 году и купленный у официального дилера в Москве, на момент продажи соответствовал эконормам Евро‑4. А что записано в документах? Да ничего конкретного: «Экологический класс не установлен».

Есть и другие нюансы. Скажем, кто-то привез из-за границы подержанную машину после 2005 года, когда в России начали действовать нормы Евро‑2. Даже если автомобиль на момент ввоза был относительно свежим и легко вписывался в рамки Евро‑3, в его документах делали запись «по минималке». Дескать, разрешено не ниже второго класса — значит, второй и напишем. И поди теперь докажи, что автомобиль на самом деле чище, чем бумаги на него!

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А что говорят новые Правила про «внеклассовые» транспортные средства? До 2021 года они могут ездить спокойно. Но только ездить, а не парковаться: пресловутая табличка 8.25 в сочетании с любым из знаков, определяющих зону стоянки, не позволит этим машинам стоять на местах, предназначенных для официально «чистых» авто. А вот начиная с 2021 года такие легковушки, вероятнее всего, просто причислят к нулевому классу со всеми вытекающими последствиями.

В таком случае возникает вопрос: реально ли подтвердить или прописать ­экологический класс в документах?

— Реально, но далеко не для каждой машины, - объясняет Юрий Пархоменко, гендиректор испытательной лаборатории «Услуги-авто». - Есть специальные организации, предоставляющие подобные услуги. Если эксперты смогут найти в каких-либо официальных источниках (одобрение типа транспортного средства или иной сертификационный документ) сведения о соответствии нормам, то это обойдется владельцу машины примерно в 3500 рублей. Если автомобиль редкий и требуется более въедливая работа с источниками, цена вырастет до пяти тысяч. Если же никаких документов, подтвержда­ющих экологический класс, найти не удастся, в подобной услуге откажут. Установить соответствие нормам посредством испытаний фактически невозможно: такого рода сертификацию в России способны провести всего несколько лабораторий, а цена подобного исследования может исчисляться астрономическими суммами.

Для того чтобы установить экологический класс автомобиля, инспектору не нужно ничего замерять. Достаточно заглянуть в свидетельство о регистрации транспортного средства, где тот написан черным по розовому.

Зона особого взимания

Какие штрафные санкции предусмотрены для автомобилей с пониженной экологической ответственностью? Давайте заглянем в КоАП. Нам нужна статья 12.16 «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», — вернее, лишь избранные ее части.

Итак, часть 1 статьи 12.16 сулит преду­преждение или наложение штрафа в размере 500 рублей — это если просто проехать под знак, запрещающий движение. Вторая часть той же статьи запрещает поворот налево, и это это уже вилка 1000–1500 рублей. Шестая часть посвящена грузовикам и тоже подразумевает штраф 500 рублей за проезд под знак. А седьмая гласит, что за аналогичное нарушение в Москве и Санкт-Петербурге штраф составит немалые 5000 рублей.

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Что же касается экологических нарушений, связанных с парковкой, то здесь придется обратить внимание на части 4 и 5 статьи 12.16: полторы тысячи рублей, кроме Москвы и Питера, где расплата за те же самые прегрешения в два раза выше.

А как будут выявлять нарушителей? Скорее всего, при помощи камер видеофиксации, считывающих госномер. А дальше полученную информацию система будет сверять с базой данных, где «все ходы записаны». Въехал в зону на машине третьего класса, хотя на знаке была четверка? Получи письмо по почте!

Важный нюанс: пока что все знаки, затрагивающие экологический класс автомобиля, существуют лишь на бумаге. Для того чтобы власти могли ими пользоваться, их еще нужно прописать в соответствующих ГОСТах, чего пока не сделано. Впрочем, это вопрос времени, сами понимаете. Так что к середине следующего года такие знаки уже наверняка появятся в городах. Скорее всего, вначале в небольших количествах. Но аппетит, как известно, приходит во время еды. Москва — отличный пример того, как быстро распространяется ограничительная зараза. Давайте вспомним историю появления платных парковок. Сначала зона сдерживалась Бульварным кольцом, после расширилась до Третьего транспортного кольца, затем пошла в наступление и на другие районы столицы. А сейчас платная парковка действует во многих городах России.

Думаете, с экологическими классами будет иначе?

Фото: АГН «Москва», depositphotos