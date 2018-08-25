10 заграничных клонов Лад, ГАЗов и УАЗов. У нас передирали даже британцы!

Тихо свистнул и пошел — называется «нашел». Некоторые автопроизводители до сих пор живут по этому принципу, незаконно копируя у других и стилистические, и технические решения. Сетевые правдорубы любят говорить о вторичности отечественного автопрома. Однако полно историй, когда и у наших автостроителей что-то брали без их разрешения.

Случаи беззастенчивого копирования решений наших автопроизводителей — в фотогалерее ниже.

10 заграничных клонов Лад, ГАЗов и УАЗов. У нас передирали даже британцы!
  • О том, что заимствовали наши автозаводы и как копировали у нас, читайте в этой публикации.
  • Как клонировали машины на заре автомобилестроения? Об этом тут.
Фото: фирмы-производители
10 заграничных клонов Лад, ГАЗов и УАЗов. У нас передирали даже британцы!
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