Может ли коробка передач менять мощность двигателя? Самые горячие дискуссии на форуме «За рулем» разгораются по техническим вопросам. Большой интерес вызвала статья «Бензиновый или дизельный: чьи лошади сильнее?». Читатели оспаривают утверждение, что коробка передач не способна изменить мощность двигателя. Парирует эксперт ЗР. Новый FAW Besturn X80: найдите 7 отличий В этом году в России начались продажи обновленного кроссовера FAW. Автомобиль отличается от дорестайлинговой версии деталями экстерьера и интерьера и оснащением. Кроме того, появилась бюджетная модификация с механической коробкой передач. 10 заграничных клонов Лад, ГАЗов и УАЗов. У нас передирали даже британцы! Тихо свистнул и пошел — называется «нашел». Некоторые автопроизводители до сих пор живут по этому принципу, незаконно копируя у других и стилистические, и технические решения. Сетевые правдорубы любят говорить о вторичности отечественного автопрома. Однако полно историй, когда и у наших автостроителей что-то брали без их разрешения.