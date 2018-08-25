Стретч-лимузинами самых разнообразных форм и размеров сегодня сложно кого-либо удивить, но американцам это удалось: они умудрились превратить в машину самолет! От задумки до реализации прошло более десяти лет.
Самые горячие дискуссии на форуме «За рулем» разгораются по техническим вопросам. Большой интерес вызвала статья «Бензиновый или дизельный: чьи лошади сильнее?». Читатели оспаривают утверждение, что коробка передач не способна изменить мощность двигателя. Парирует эксперт ЗР.
В этом году в России начались продажи обновленного кроссовера FAW. Автомобиль отличается от дорестайлинговой версии деталями экстерьера и интерьера и оснащением. Кроме того, появилась бюджетная модификация с механической коробкой передач.
Тихо свистнул и пошел — называется «нашел». Некоторые автопроизводители до сих пор живут по этому принципу, незаконно копируя у других и стилистические, и технические решения. Сетевые правдорубы любят говорить о вторичности отечественного автопрома. Однако полно историй, когда и у наших автостроителей что-то брали без их разрешения.
После теста американской версии нового QX50 в Лос-Анджелесе компания Infiniti организовала презентацию в Казани. На нее привезли кроссовер в российской спецификации, которая рядом нюансов отличается от версии для США.
10 заграничных клонов Лад, ГАЗов и УАЗов. У нас передирали даже британцы!
Тихо свистнул и пошел — называется «нашел». Некоторые автопроизводители до сих пор живут по этому принципу, незаконно копируя у других и стилистические, и технические решения. Сетевые правдорубы любят говорить о вторичности отечественного автопрома. Однако полно историй, когда и у наших автостроителей что-то брали без их разрешения.
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