Рама от УАЗа, мотор от Лады — тест самого дешевого вездехода

Вектор 4х4 — не просто вездеход, а вездеход-амфибия. Тестовый заплыв совершил Максим Гомянин.

Сделанный в Подмосковье вездеход Вектор 4x4 прост до безобразия: рама от уазовского Патриота, плоские алюминиевые панели кузова на трубчатом каркасе, мосты Спайсер. Мотор — или от Гранты, или от Лады 4х4. Могут и 45-сильный японский турбодизель Kubota поставить. Но едет этот Вектор довольно лихо — и даже уверенно держится на плаву. Снаряженная масса — 1550 кг. Берет на борт до 500 кг груза. Но главное — цена. За базовую версию просят 1 400 000 рублей. Аналогичные машины дешевле не бывают!

Более подробно об этой машине, которую собирают в подмосковном поселке Новый Быт, можно прочитать в ближайших выпусках журнала «За рулем».

Фото: Онлайн-редакция
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