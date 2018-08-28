Opel Combo Life — практичный мечтатель

Я всегда знал, что немцы народ практичный. Combo Life — автомобиль родом из Германии.

В составе европейского жюри конкурса Autobest мне посчастливилось одним из первых тестировать эту новинку франко-немецкого альянса PSA-Opel. Представляете, какая силища возникла на вершине мирового автопрома!.. И вот после года затишья для Опеля началось возрождение.

Combo Life — одна из первых демонстраций возможного потенциала: неброский, но с изюминкой, вылизан до мельчайших деталей, по длине Шкоды Рапид, но внутри просторнее. Едешь в нем и мечтаешь об отпуске.

Читайте дальше и смотрите видео здесь.

Фото: «За рулем»
Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые