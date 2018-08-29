Где продлить водительские права? Комментарий ГИБДД

У читателя «За рулем» возник вопрос, где следует менять просроченное водительское удостоверение гражданину, снятому с регистрационного учета. Оказывается, законом предусмотрена и такая ситуация.

ГДЕ ПОМЕНЯТЬ ПРАВА?

Может ли гражданин России, снятый с регистрационного учета в Липецке, поменять просроченные права в Москве? Пока строится новая квартира, он живет на даче.

Себастьян, Липецк

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Михаил Черников.

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Согласно Правилам проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, выдача российских национальных водительских удостоверений (в том числе взамен ранее выданных) лицам, постоянно проживающим в Российской Федерации, осуществляется в подразделениях Госавтоинспекции по месту обращения указанных лиц.

Можно также обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Фото: Александр Щербак/ТАСС

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