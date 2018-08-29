Где продлить водительские права? Комментарий ГИБДД

ГДЕ ПОМЕНЯТЬ ПРАВА?
Может ли гражданин России, снятый с регистрационного учета в Липецке, поменять просроченные права в Москве? Пока строится новая квартира, он живет на даче.
Себастьян, Липецк
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Михаил Черников.
Согласно Правилам проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, выдача российских национальных водительских удостоверений (в том числе взамен ранее выданных) лицам, постоянно проживающим в Российской Федерации, осуществляется в подразделениях Госавтоинспекции по месту обращения указанных лиц.
Можно также обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Фото: Александр Щербак/ТАСС
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