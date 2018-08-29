Где продлить водительские права? Комментарий ГИБДД

Автомобиль с пробегом за 250 000 рублей: лучшие варианты

Располагая суммой в 250 000 рублей, можно приобрести неплохую машину, даже если не рассматривать отечественные марки и «китайцев». У каждой из конкретных моделей, попавших в выборку, есть как достоинства, так и недостатки.