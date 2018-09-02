На Московском международном автосалоне на стенде китайской марки Geely сразу несколько премьер. Одна из них — компактный кроссовер SX11, по размерам схожий с Hyundai Creta и Renault Kaptur. Смотрим подробное видео о нем и других стендистах китайцев.
Российский этап восьмого по счету ралли-рейда «Шелковый путь» финишировал в Москве. Китайский этап марафона, который согласно первоначальному плану должен был предшествовать российскому, перенесен и, как стало известно накануне, начнется 23 сентября.
Флагманский Peugeot 508 выходит на дорогу в новом форм-факторе. Если выбирать машину для очередной серии французской комедийной саги «Такси», то по визуальному потенциалу «пятьсот восьмой» подошел бы идеально. Но на самом деле Peugeot метит в корпоративные парки. Насколько хорошо новичок подготовился к этим ролям, «За рулем» выяснил на европейском тест-драйве.
Я всегда знал, что немцы народ практичный. Combo Life — автомобиль родом из Германии.
Крета, извини, подвинься: Geely спешит со своим SX11
На Московском международном автосалоне на стенде китайской марки Geely сразу несколько премьер. Одна из них — компактный кроссовер SX11, по размерам схожий с Hyundai Creta и Renault Kaptur. Смотрим подробное видео о нем и других стендистах китайцев.
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