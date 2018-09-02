Крета, извини, подвинься: Geely спешит со своим SX11

Peugeot 508: тест-драйв в стиле «Такси»

Флагманский Peugeot 508 выходит на дорогу в новом форм-факторе. Если выбирать машину для очередной серии французской комедийной саги «Такси», то по визуальному потенциалу «пятьсот восьмой» подошел бы идеально. Но на самом деле Peugeot метит в корпоративные парки. Насколько хорошо новичок подготовился к этим ролям, «За рулем» выяснил на европейском тест-драйве.