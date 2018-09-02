Крета, извини, подвинься: Geely спешит со своим SX11

На Московском международном автосалоне на стенде китайской марки Geely сразу несколько премьер. Одна из них — компактный кроссовер SX11, по размерам схожий с Hyundai Creta и Renault Kaptur. Смотрим подробное видео о нем и других стендистах китайцев.

Все новости проходящего в эти дни в Москве международного автосалона — в нашем спецпроекте.

Фото: Онлайн-редакция
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