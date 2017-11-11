На Land Rover Discovery в страну гор и двух тысяч озер

Когда для нас с Диско настало очередное «Время новых открытий» (так называется фирменная лендроверовская программа путешествий), главное, что предстояло усвоить, — в Киргизии будет много перепадов высот. К этому трудно быть готовым, если выше 12 этажа ты редко поднимаешься. Да и то на лифте. Правильный внедорожник тут — в помощь. Тогда среди рельефной вакханалии тебе откроются сотни незабываемых озер.

Гламурный проходимец

Наш читатель под ником Крузенштерн прочитал сравнительный тест вокруг нового Туарега и высказался про Land Rover Discovery: «Какое бездорожье? Это же гламурные телеги, их даже ветками в лесу поцарапать жалко. Либо ставьте на них шноркель с лебедкой и испытывайте по-взрослому, либо забудьте про всякое бездорожье и возите в них рассаду на дачу по М-8» (авторский текст сохранен).

Мы же решили рискнуть и все-таки двинули в самое месиво. Да, места попадались, где «даже Жигули проедут», но в некоторых частях без хороших шин, выверенной геометрической проходимости, грамотной работы полного привода и того, что называют правильной «прокладкой между рулем и сиденьем», было никак.

Зачем мы тут? Я всегда считал, что местность, где есть горы и водоемы, богата на виды по умолчанию. Но чтобы настолько! В Киргизии, чья территория на три четверти состоит из гор (Тянь-Шаня и Памира), а высота над уровнем моря не опускается ниже отметки 394 м, можно сделать столько фотографий, что даже меняй вы их в качестве заставки на рабочем столе компьютера каждый день, вынесут вас ногами вперед раньше, чем вы досмотрите и половину. Чем не повод?

Для знакомства со всеми красотами Киргизии можно выбрать несколько способов передвижения. По пути в горах нам встречались иностранные велотуристы. Лица их были печальны. Вглядываешься в них, а также в забортные +4 градуса на приборке и лишь ерзаешь в кожаном кресле: если уж и бросать вызов природе, то с комфортом!

У кочевников, коими издревле являлись киргизы, куча народных забав. Причем, как у заядлых коннозаводчиков, многие из них связаны с верховой ездой. Как эта верховая борьба: наездник должен хватом за пояс стащить соперника с лошади.

Внедорожный потенциал Land Rover Discovery — одна из главных составляющих его амплуа «проходимца». Судите сами. Глубина брода в пятом поколении выросла с 700 до 900 мм в том числе за счет хитрой геометрии короба воздушного фильтра, выполненного в виде лабиринта. Если быстро, то можно и без шноркеля в водяную ванну занырнуть. А глубину брода контролировать при помощи датчика Wade sensinge, выведя инфографику на центральный дисплей. Геометрическая проходимость регулируется за счет пневмобаллонов — максимальный просвет 284 мм. Наконец, получила развитие и система полного привода Terrain Response. Во втором поколении она имеет автоматический режим, который подстраивает работу узлов и агрегатов под различные условия. Не забудем также про ассистенты подъема и спуска и двухступенчатую раздатку с межосевым дифференциалом.

Никаких особенных подготовок экспедиционные автомобили не проходили. Переобули все Диско во всесезонные шины General Tire Grabber AT3 (АТ означает All Terrain, т.е. все типы покрытий) размером 255/55 R20 по 10 тыс. руб за штуку (да, у нас были установлены максимальные для модели колеса).С собой прихватили такие же запасные покрышки (и не зря!), а также лебедки, компрессоры для подкачки шин, канистры с дизелем и походную кофеварку вместо рассады. Киргизия, жди!

Бишкек

Наше путешествие начиналось с прилета в столицу Киргизии — Бишкек (в советском прошлом — Фрунзе). Признаться, главный город страны я ожидал застать в лучшем виде. Плохой асфальт, покосившиеся таблички и частные домики окраин, заброшенный долгострой… Автопарк тоже оставляет желать лучшего. Конечно, на дорогах попадается и премиум, но все чаще — «уставший». К слову, киргизы (а их в стране примерно три четверти) довольно избирательны и консервативны, предпочитают японский и немецкий автопром. Тойоты, Ниссаны и Хонды с одной стороны противостоят Фольксвагенам и «большой премиальной тройке» — с другой. Разве что тройку эту, повторюсь, уже кто-то нещадно загнал ранее. По «корейцам» тут особо не сохнут.

Что удивило, киргизы прекрасно владеют русским. Позже стало понятно, почему. Наряду с государственным языком в стране официально используется и русский, хотя этнических русских (третья по численности народность после узбеков) тут не более 6%. Но даже на знакомом нам языке по ходу движения попадаются и небывалые словосочетания. Например, «зачисление единиц» — так здесь называют пополнение баланса мобильника.

Озеро Иссык-Куль

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То, что в Киргизии расположено свыше 2000 озер, не удивительно. Горный ландшафт природа-матушка щедро использовала в качестве естественных ванн, куда стекаются талые воды с хребтов. К крупнейшей из них — озеру Иссык-Куль — мы и направились из Бишкека первым делом. В переводе с кыргызского (местные нарочито используют «ы», выговаривая название страны и языка) «Иссык-Куль» означает «теплое озеро». Первый же вопрос, который возникает: можно ли в нем купаться? Можно, но только в июле-августе, когда температура достигает максимальных значений. Дело в том, что озеро довольно глубокое (в нижней точке — 702 м), бессточное и образованное за счет впадающих 80 притоков горного происхождения. Вы в горной речке давно купались? То-то же! Нам повезло: сезон на озере был как раз в самом разгаре, так что я не отказал себе в удовольствии прохватить по нему вплавь 1 км. Заодно потренировался.

К слову, о тренировках. Киргизия — отличное место для спортивных сборов. Для бегунов и триатлетов здесь — настоящий рай. Это быстро поняли местные предприниматели, перепрофилировав бывшие советские пансионаты под гостиницы специального назначения. Именно на северном берегу Иссык-Куля в мае проводится марафон Run the Silk Road, наш гид Рамиль даже пригласил меня поучаствовать. Здесь же сосредоточена основная туристическая активность, хотя северная часть озера не столь живописна по сравнению с южной из-за менее плотной и яркой растительности. При возможности совершите поездку вокруг воды, набравшись терпения: с запада на восток она простирается на 182 км, с севера на юг — на 58 км. Вас здесь очень ждут: отдых на Иссык-Куле — главный источник доходов от туризма в Киргизии.

Перевал Тосор и самый киргизский город

На подъездах к очередному перевалу светит солнышко и тепло, а стоит забраться на высоту под 4000 метров, как уже около нуля и снег.

На южном берегу Иссык-Куля, недалеко от села Тосор расположилось одноименное высокогорное ущелье, известное своим перевалом на высоте 3900 метров. Перевал Тосор — единственный путь, ведущий с южного побережья озера в Нарынскую область. Преодолеть его — значит совершить захватывающее внедорожное приключение. Надо ли говорить, что организаторы экспедиции проложили маршрут именно тут?

Поездку нельзя назвать легкой прогулкой. Концентрация максимальная. Когда идешь колонной в низинах по высушенной гравийке, пыль стоит столбом. Приходится выдерживать интервалы, а о фотографировании можно забыть. Забираемся все выше и сталкиваемся с еще одной трудностью — острыми скальными камнями, лежащими в местах, заменяющих нам дорогу. На один такой я наехал боковиной шины. Датчик тут же заистерил о потере давления. Итог — замена 20-дюймового колеса. Что ж, покрутил немножко гайки, не все же за рулем сидеть? Да и курильщики мне только спасибо сказали.

На северо-востоке страны, на высоте чуть более 2000 метров гостей встречает один из самых колоритных городов республики, «самая киргизская Киргизия» — город Нарын. Некоторые из моих спутников к этому моменту уже настолько вдохновились культурой края, что извлекли привезенные с собой по случаю восточные халаты и прикупили у местных продавцов сувениров колпаки. Теперь они — местные звезды, а одну из звезд мы даже провозгласили негласным мэром Нарына. Здесь вода кипит при 92 градусах, иностранцам уделяют повышенное внимание (припоминаю нечто похожее в Китае) и кричат «Hello!» до надрыва, а по главной улице неспешно ходит едва ли не самый высокогорный в мире троллейбус. Есть идеи, как называется эта центральная улица? Даю одну попытку.

Кто украл воду?

На этом месте должна была быть вода высокогорного озера Кёль-Суу, которую мы не застали. Она попросту ушла. Ведь в переводе озеро называется «Приходящей водой».

Но мы продолжаем наше путешествие и направляемся к границе с Китаем, где расположилось одно из красивейших высокогорных озер Киргизии- Кёль-Суу. Озеро на высоте 3500 м завального типа, образовалось в результате сильного землетрясения. Один из берегов — нерукотворная дамба. Вода здесь прибывающая, пресная. Но даже летом в озере ее может не оказаться вовсе. Собственно, название озера переводится как «приходящая вода».

В прятки она сыграла и с нами. Организаторы поездки уверяют, что еще тремя неделями ранее, когда прокладывался маршрут экспедиции, водоем был на месте. Почему же сейчас кругом высохшая земля? Дело в том, даже летом Кель-Суу может опустошаться буквально за несколько дней по погодным условиям: то появляющееся, то исчезающее солнце влияет на таяние ледников и снега. Но не беда, зато ушедшая вода обнажает множество гротов и пещер. Поистине марсианские пейзажи!

Коса на озере Сон-Куль

В северо-западной части Нарынской области, на высоте 3016 м выше уровня моря в котловине между внутренними отрогами Тянь-Шаня зажата «душа Киргизии» — озеро Сон-Куль. Здесь нам на одну ночь предстоит полностью погрузится в жизнь кочевников, остановившись в юрточном городке. Древняя легенда гласит, что водоем образовался из горных снегов, растопленных слезами плененных наложниц жестокого хана. Озеро имеет тектоническое происхождение, но знаете, что забавнее? Цвет его глади меняется несколько раз в день, становясь то насыщенно-синим, то пурпурно-голубым, то сочно-зеленым. А какие здесь ночью звезды! Их просто хочется, протянув руку, достать с неба. Романтика! Нарушает ее разве что запах навоза: горную равнину, окруженную лугами, облюбовали местные пастухи, которые живут у озера все лето со своими семьями (и отарами овец).

Кстати, а вы знали, что при постройке юрты не используется ни единого гвоздя? Причем возводится она за пару часов двумя мужиками. Сначала устанавливается деревянный каркас (используется ива, становящаяся еще более гибкой в результате вымачивания), который затем обтягивается войлочными коврами. По традиции левая часть жилища — мужская, правая — женская. Среднестатистическая постройка стоит примерно 5–6 тыс. долларов и служит примерно десять лет.

Наш юрточный лагерь на берегу озера Сон-Куль.

***

Все, что осталось за рамками этого повествования, я перенес в описания к фотографиям в галерее ниже, хотя фото и наполовину не передают впечатлений от увиденного. Сама экспедиция прошла в штатном режиме: ни один внедорожник не пострадал. Даже прихваченная лебедка не пригодилась. Разве что нескольких колес недосчитались — боковые порезы сделали их неремонтопригодными. Да на некоторых автомобилях стал барахлить климат-контроль — машины явно наглотались пыли. Добравшись обратно до Бишкека, мы махнули ему серебристым крылом и были таковы. До свидания, Киргизия, мы обязательно вернемся! Есть еще незакрытый гештальт — пробежать марафон у Иссык-Куля.

Фото: Land Rover и Артур Саруханов