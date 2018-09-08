Когда для нас с Диско настало очередное «Время новых открытий» (так называется фирменная лендроверовская программа путешествий), главное, что предстояло усвоить, — в Киргизии будет много перепадов высот. К этому трудно быть готовым, если выше 12 этажа ты редко поднимаешься. Да и то на лифте. Правильный внедорожник тут — в помощь. Тогда среди рельефной вакханалии тебе откроются сотни незабываемых озер.
Наступление Cadillac CT6 хотелось бы рассматривать как сигнал, что американская компания решила проявить активность на нашем рынке в классе люкс-седанов. Но ей будет непросто: Genesis здесь уже полтора года набирает обороты.
Трэкол-39294 — самый массовый российский вездеход на шинах низкого давления. Такие трехосники работают в самых дальних уголках России, в Казахстане, Узбекистане и даже в Люксембурге, а теперь вот в Африку собрались. При этом отзывы разные: одни хвалят машину, другие ругают. «За рулем» разобрался, что к чему.
Cadillac CT6 — Genesis G90: драйв или люкс?
Наступление Cadillac CT6 хотелось бы рассматривать как сигнал, что американская компания решила проявить активность на нашем рынке в классе люкс-седанов. Но ей будет непросто: Genesis здесь уже полтора года набирает обороты.
Признаюсь, я до последнего аргумента защищал G90, таков был мой жребий. Коллега вытянул CT6 и не пожалел. Автомобиль ему понравился, легкий — на две трети из алюминия — CT6 явно ориентирован на водителя.
Genesis G90
Мой корейский подопечный больше заботится о пассажире.
Но победителя определит сумма качеств, мы же попытаемся расставить акценты — на драйв или на люкс.
Читать комментарии