Cadillac CT6 — Genesis G90: драйв или люкс?

Наступление Cadillac CT6 хотелось бы рассматривать как сигнал, что американская компания решила проявить активность на нашем рынке в классе люкс-седанов. Но ей будет непросто: Genesis здесь уже полтора года набирает обороты.

Cadillac CT6
Cadillac CT6

Cadillac > CT6

Genesis G90
Genesis G90

Genesis > G90

Cadillac CT6

Cadillac CT6

Признаюсь, я до последнего аргумента защищал G90, таков был мой жребий. Коллега вытянул CT6 и не пожалел. Автомобиль ему понравился, легкий — на две трети из алюминия — CT6 явно ориентирован на водителя.

Genesis G90

Genesis G90

Мой корейский подопечный больше заботится о пассажире.

Но победителя определит сумма качеств, мы же попытаемся расставить акценты — на драйв или на люкс.

Читайте далее и смотрите видео здесь.

Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые