Наступление Cadillac CT6 хотелось бы рассматривать как сигнал, что американская компания решила проявить активность на нашем рынке в классе люкс-седанов. Но ей будет непросто: Genesis здесь уже полтора года набирает обороты.

Cadillac CT6

Признаюсь, я до последнего аргумента защищал G90, таков был мой жребий. Коллега вытянул CT6 и не пожалел. Автомобиль ему понравился, легкий — на две трети из алюминия — CT6 явно ориентирован на водителя.

Genesis G90

Мой корейский подопечный больше заботится о пассажире.

Но победителя определит сумма качеств, мы же попытаемся расставить акценты — на драйв или на люкс.

Читайте далее и смотрите видео здесь.