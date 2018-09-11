Разворот через три полосы: как быть с дурным водителем?

Значительное количество аварийных ситуаций возникает из-за невнимательности одного водителя и нежелания понять другого. В результате страдают оба. А как вы поступите в конкретной ситуации на дороге?

Хорошая погода, отличная видимость. Широкая улица. Три ряда движения в обе стороны. Вы едете прямо по среднему ряду с разрешенной в населенном пункте скоростью. Впереди в 150 метрах от вас установлен знак 6.3.1 «Место разворота». Пока в левом ряду транспорта нет. Неожиданно метрах в пятидесяти перед вами от тротуара с включенным сигналом левого поворота резко начинает движение автомобиль. Какая опасность может подстерегать вас и как вы поступите?

Предлагаем проголосовать и выбрать единственный правильный, на ваш взгляд, ответ. А все варианты рассмотрим на следующей странице.