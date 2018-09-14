Новый VW Touareg: почем инновации для народа? С тех пор, как я на идеальном, казалось, автомобиле по имени Туарег ездил в Сочи наблюдать за ходом строительства олимпийских объектов, сменился не один глава Фольксвагена в России. И вот новый Туарег показывает, как из идеального сделать лучшее. На единственных Кодиаках по Аляске: американцам такое и не снилось! «За рулем» совершил эксклюзивный тест-драйв кроссовера Skoda Kodiaq в США, где чешская марка не представлена вовсе. А направился наш эксперт за рулем автомобиля не куда-нибудь, а в городок Кадиак, что на Аляске. Тест нового Kia Cerato: самый большой багажник в классе?! Почти Никаких турбомоторов и роботов корейцы в Россию не привезут, а значит светлое будущее новому среднеразмерному седану Kia обеспечено. Но недостатки у машины все же есть.