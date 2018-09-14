Новый Туарег я видел этой весной на закрытом показе в Женеве. Тогда, глядя на переднюю панель, ловил себя на одной мысли — плакали наши денежки. Конечно, драматичность ситуации с выходом нового топового вседорожника от VW усугубляется подающим рублем, но постараемся быть оптимистами. Лучше вложить денежки в хороший автомобиль, чем потерять их в банке. Итак, насколько хорош новый Фольксваген Туарег? Читайте на automps.ru
Новый VW Touareg: почем инновации для народа?
С тех пор, как я на идеальном, казалось, автомобиле по имени Туарег ездил в Сочи наблюдать за ходом строительства олимпийских объектов, сменился не один глава Фольксвагена в России. И вот новый Туарег показывает, как из идеального сделать лучшее.
Фото: Меньших Петр «За рулем»
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