Neste. Ребрендинг финского гиганта

Финский производитель смазочных материалов Neste провел ребрендинг. Официальное название концерна Neste Oil Oyj изменилось на Neste Oyj.
Слово «Oil» не в полной̆ мере отражало деятельность компании, большая часть которой̆ направлена на производство экологически более чистого топлива из возобновляемого сырья. Концерн Neste является ведущим в мире поставщиком возобновляемого низкоэмиссионного дизельного топлива. Настало время обновления визуального оформления и изменения бренда смазочных материалов и автохимикатов. Neste Oil сменилось на Neste.
«Принимаем ответственные решения каждый день» — видение компании Neste.
Упаковка
Изменения затронули упаковочную продукцию Neste: смазочные материалы и фотохимикаты. Сменили логику ассортимента, названия продуктов и визуальное оформление упаковки. Так выглядят смазочные материалы Neste в новом дизайне.
Компания старалась создать упаковку, которая поможет сделать процесс выбора и покупки более комфортным для клиента. Для этого нужно было решить две основные задачи покупателя в точке продажи:
- быстрая и удобная покупка,
- правильный подбор продукта.
Помимо этих задач хотелось поддержать высокий имидж продукции и сделать товар более привлекательным.
Масла
Моторные и трансмиссионные масла обновили упаковку:
Золотой
Масла высшего класса, одобренные ведущими мировыми производителями автомобилей и оборудования.
Серебряный
Масла класса премиум и премиум+.
Синий
Другие качественные масла.
Бочка
Цвет бочки сменился на более яркий и запоминающийся зеленый
.
Смысл
При постоянно растущих требованиях к автомобильным смазочным материалам водителю все чаще требуется понять, какое именно масло ему нужно. Neste постаралась сделать этикетки более понятными. На упаковке появилась информация, которая поможет клиенту быстрее сориентироваться в ассортименте и сделать выбор.
Информация о собственной технологии NEXBASE™
Компания Neste является одним из ведущих мировых производителей базовых масел группы III, производимых под товарным знаком NEXBASE™ и использующихся в производстве современных смазочных материалов высшего класса.
Базовые масла NEXBASE™ отвечают самым жестким требованиям, предъявляемым оригинальными изготовителями техники OEM. Они обеспечивают в высшей степени стабильную производительность в широком спектре температурных режимов, а смазочные материалы на их основе выдерживают требовательные условия эксплуатации, свойственные современным двигателям, при этом обеспечивая прекрасную защиту от коррозии и физического износа.
Компания Neste тесно сотрудничает с ведущими производителями присадок, и такая совместная работа привела к созданию составов смазочных материалов на основе базовых масел NEXBASE™, которые соответствуют самым строгим международным стандартам API, ACEA и оригинальных изготовителей техники OEM.
Работы по созданию новых рецептур смазочных материалов не прекращаются. Работая совместно с ведущими производителями присадок, компания Neste стремится разрабатывать новые технологии и решения на основе базовых масел NEXBASE™ для создания новых рецептур, отвечающих ожиданиям производителей смазочных материалов и производителей автомобилей — как сейчас, так и в будущем.
QR-код
Легко распознается сканером, в том числе смартфонами. Потребитель может ознакомиться с дополнительной информацией о продукции и бренде Neste.
Финский флаг
Продукты разработаны в Финляндии и тестированы в сложных северных условиях эксплуатации. 5 звезд — отличная работа в условиях Севера, когда зимой холодно, а летом жарко. За один период между сменами масла разница наружных температур может достигать 80 градусов.
Штамп-подпись
Лого Neste выступает как штамп-подпись. Компания поручается за продукт своим 70-летним опытом работы.
«Мы хотели обновить визуальный внешний вид наших смазочных материалов, чтобы облегчить водителям их жизнь и выбор правильного продукта. Названия продуктов теперь более понятны, на этикетки добавлены одобрения производителей автомобилей и QR-коды», — Сам Холмберг, вице-президент по финским операциям в Neste Marketing & Services.
Финское масло для экстремальных условий
Вместе с обновлением фирменного стиля Neste вывела на рынок больше продуктов для разных марок автомобилей и улучшила производительность масел.
В ассортименте продукции Neste имеются также индустриальные и гидравлические масла, автохимикаты и смазки для различного назначения. Ребрендинг коснулся и этих групп.
Перед покупкой проверьте, какое масло рекомендует производитель авто.
Найти свое идеальное масло можно на сайте https://www.neste-lub.ru/.
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