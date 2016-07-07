Neste. Ребрендинг финского гиганта

Концерн Neste — ведущий поставщик возобновляемого низкоэмиссионного дизельного топлива, смазочных материалов и автохимикатов — провел ребрендинг. Марка Neste Oil теперь называется Neste.

Финский производитель смазочных материалов Neste провел ребрендинг. Официальное название концерна Neste Oil Oyj изменилось на Neste Oyj.

Слово «Oil» не в полной̆ мере отражало деятельность компании, большая часть которой̆ направлена на производство экологически более чистого топлива из возобновляемого сырья. Концерн Neste является ведущим в мире поставщиком возобновляемого низкоэмиссионного дизельного топлива. Настало время обновления визуального оформления и изменения бренда смазочных материалов и автохимикатов. Neste Oil сменилось на Neste.

«Принимаем ответственные решения каждый день» — видение компании Neste.

Упаковка

Изменения затронули упаковочную продукцию Neste: смазочные материалы и фотохимикаты. Сменили логику ассортимента, названия продуктов и визуальное оформление упаковки. Так выглядят смазочные материалы Neste в новом дизайне.

Компания старалась создать упаковку, которая поможет сделать процесс выбора и покупки более комфортным для клиента. Для этого нужно было решить две основные задачи покупателя в точке продажи:

быстрая и удобная покупка, правильный подбор продукта.

Помимо этих задач хотелось поддержать высокий имидж продукции и сделать товар более привлекательным.

Масла

Моторные и трансмиссионные масла обновили упаковку:

Золотой

Масла высшего класса, одобренные ведущими мировыми производителями автомобилей и оборудования.

Серебряный

Масла класса премиум и премиум+.

Синий

Другие качественные масла.

Бочка

Цвет бочки сменился на более яркий и запоминающийся зеленый

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Смысл

При постоянно растущих требованиях к автомобильным смазочным материалам водителю все чаще требуется понять, какое именно масло ему нужно. Neste постаралась сделать этикетки более понятными. На упаковке появилась информация, которая поможет клиенту быстрее сориентироваться в ассортименте и сделать выбор.

Информация о собственной технологии NEXBASE™

Компания Neste является одним из ведущих мировых производителей базовых масел группы III, производимых под товарным знаком NEXBASE™ и использующихся в производстве современных смазочных материалов высшего класса.

Базовые масла NEXBASE™ отвечают самым жестким требованиям, предъявляемым оригинальными изготовителями техники OEM. Они обеспечивают в высшей степени стабильную производительность в широком спектре температурных режимов, а смазочные материалы на их основе выдерживают требовательные условия эксплуатации, свойственные современным двигателям, при этом обеспечивая прекрасную защиту от коррозии и физического износа.

Компания Neste тесно сотрудничает с ведущими производителями присадок, и такая совместная работа привела к созданию составов смазочных материалов на основе базовых масел NEXBASE™, которые соответствуют самым строгим международным стандартам API, ACEA и оригинальных изготовителей техники OEM.

Работы по созданию новых рецептур смазочных материалов не прекращаются. Работая совместно с ведущими производителями присадок, компания Neste стремится разрабатывать новые технологии и решения на основе базовых масел NEXBASE™ для создания новых рецептур, отвечающих ожиданиям производителей смазочных материалов и производителей автомобилей — как сейчас, так и в будущем.

QR-код

Легко распознается сканером, в том числе смартфонами. Потребитель может ознакомиться с дополнительной информацией о продукции и бренде Neste.

Финский флаг

Продукты разработаны в Финляндии и тестированы в сложных северных условиях эксплуатации. 5 звезд — отличная работа в условиях Севера, когда зимой холодно, а летом жарко. За один период между сменами масла разница наружных температур может достигать 80 градусов.

Штамп-подпись

Лого Neste выступает как штамп-подпись. Компания поручается за продукт своим 70-летним опытом работы.

«Мы хотели обновить визуальный внешний вид наших смазочных материалов, чтобы облегчить водителям их жизнь и выбор правильного продукта. Названия продуктов теперь более понятны, на этикетки добавлены одобрения производителей автомобилей и QR-коды», — Сам Холмберг, вице-президент по финским операциям в Neste Marketing & Services.

Финское масло для экстремальных условий

Вместе с обновлением фирменного стиля Neste вывела на рынок больше продуктов для разных марок автомобилей и улучшила производительность масел.

В ассортименте продукции Neste имеются также индустриальные и гидравлические масла, автохимикаты и смазки для различного назначения. Ребрендинг коснулся и этих групп.

Перед покупкой проверьте, какое масло рекомендует производитель авто.

Найти свое идеальное масло можно на сайте https://www.neste-lub.ru/.