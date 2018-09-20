1001-й способ использования жвачки. Совет бывалого автомобилиста

ЖУЙ, ЖУЙ
В. Лысенко, Москва
После частых летних поездок с опущенными стеклами хочется привести салон автомобиля в порядок. Шерсть домашних питомцев, которых перевозили на дачу и обратно, с сидений нетрудно удалить липким валиком.
А как добраться до пыли в узких щелках в панели приборов и туннеле пола? Поможет жевательная резинка. Ее нужно пожевать как можно дольше, чтобы она утратила вкус, а затем вдавливать ее в щели, из которых надо удалить крошки и пыль. Резинка соберет на себя всю грязь. Одной подушечки жвачки хватит, чтобы прочистить все щели панели приборов.
Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants.
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