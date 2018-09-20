1001-й способ использования жвачки. Совет бывалого автомобилиста

Простой и полезный совет для тех, кто любит чистоту в салоне своей машины, прислал читатель журнала «За рулем» в рубрику «Советы бывалых».

ЖУЙ, ЖУЙ

В. Лысенко, Москва

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После частых летних поездок с опущенными стеклами хочется привести салон автомобиля в порядок. Шерсть домашних питомцев, которых перевозили на дачу и обратно, с сидений нетрудно удалить липким валиком.

А как добраться до пыли в узких щелках в панели приборов и туннеле пола? Поможет жевательная резинка. Ее нужно пожевать как можно дольше, чтобы она утратила вкус, а затем вдавливать ее в щели, из которых надо удалить крошки и пыль. Резинка соберет на себя всю грязь. Одной подушечки жвачки хватит, чтобы прочистить все щели панели приборов.

Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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