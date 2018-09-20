1001-й способ использования жвачки. Совет бывалого автомобилиста

Какие документы нужны для продажи автомобиля по trade-in? Продажа автомобиля — дело довольно муторное, поэтому автомобилисты нередко пользуются услугой trade-in, продавая машину автосалону и приобретая новую c доплатой. Такая схема позволяет делегировать салону не только поиск клиента, но и оформление всей документации с будущим покупателем. Рассмотрим, какие документы потребуются для сделки по системе trade-in. Какие документы нужны для продажи автомобиля по объявлению? Продажа автомобиля по объявлению требует от владельца максимальной концентрации, посколько важно не только найти покупателя, но и грамотно оформить саму сделку. Рассмотрим, какие документы потребуются для продажи авто по объявлению. «Зеленая карта»: какие документы нужны для ее покупки в первый раз? Отправляясь за рулем автомобиля за рубеж, вам должен оформить так называемую «Зеленую карту». Этот страховой сертификат гарантирует выплату возмещения потерпевшему в случае, если вы станете виновником ДТП. Рассмотрим, какой пакет документов потребуется для оформления «Зеленой карты».