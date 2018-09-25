Новый Hyundai Santa Fe: мой красавчик приехал!

Hyundai Santa Fe 2018
Новый Санта Фе получился ярким и хорошо оснащенным, но брутальным его не назовешь. Может, это и хорошо в мире, где и так хватает агрессии. Он, как теплый душ, успокаивающе ласков, бежит по заданным направлениям, оберегая седоков многослойными стеклами. С таким характером на жесткое бездорожье лучше не соваться, а для зимнего города в самый раз.
При всей его покладистости я бы не назвал Санта Фе женским автомобилем. Он скорее универсальный, и, главное, любой мужчина, купив его по разумной цене, может услышать в свой адрес: «Мой красавчик приехал!»
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