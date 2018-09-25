Новый Hyundai Santa Fe: мой красавчик приехал!

В стране прекрасных женщин и автомобили должны быть красавцами. Пример тому — новый Hyundai Santa Fe.

Hyundai Santa FE
Hyundai Santa FE

Hyundai > Santa FE

Hyundai Santa Fe 2018

Hyundai Santa Fe 2018

Новый Санта Фе получился ярким и хорошо оснащенным, но брутальным его не назовешь. Может, это и хорошо в мире, где и так хватает агрессии. Он, как теплый душ, успокаивающе ласков, бежит по заданным направлениям, оберегая седоков многослойными стеклами. С таким характером на жесткое бездорожье лучше не соваться, а для зимнего города в самый раз.

При всей его покладистости я бы не назвал Санта Фе женским автомобилем. Он скорее универсальный, и, главное, любой мужчина, купив его по разумной цене, может услышать в свой адрес: «Мой красавчик приехал!»

Читайте далее и смотрите видео здесь.

Фото: «За рулем»
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Отзывы о Hyundai Santa FE (1)

Hyundai 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Симпатичный городской кроссовер с хорошим оснащением и приемлемой ценой на тот момент.

Недостатки:

Самое главное это качество, об этом можно почитать на форуме владельцев Santa Fe DM. Ходовая далека от идеала, очень маленький клиренс, родной ксенон на троечку, ну и откровенно слабый бензиновый движок.

Комментарий:

Владел Сантой почти 5 лет, на момент покупки стоимость моего авто в комплектации dinamic с бензиновым движком была около 1,5 миллионов рублей, автомобиль нравился, но как всегда без большой ложки дегтя в бочке меда не обошлось. При пробеге 10 тыс.км по гарантии поменяли оба рулевых наконечника, в...

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