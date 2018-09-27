Не надо грязи! Осенний совет бывалого водителя

Весьма актуальный лайфхак от аккуратного автомобилиста из Самары позволит «дешево и сердито» защитить от постороннего влияния моторный отсек. Присылайте свои нестандартные решения и вы: авторы всех опубликованных «Советов бывалых» получают хорошие призы.

ЗАСЛОН ГРЯЗИ

В. Кривошеев, Самара

Хочу поделиться советом, как защитить подкапотное пространство от грязи. На переднюю кромку капота автомобиля Volkswagen Polo Sedan надо наклеить дверной уплотнитель 10 × 14 мм.

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А избавиться от грязевого следа на внутренней стороне капота от ремня генератора помогла нехитрая защита. На двигателе CFNA есть два свободных прилива с внутренней резьбой М8, к ним я и прикрепил металлический уголок сечением 40 × 15 мм. Он закрывает сверху ремень привода генератора, и тот перестает разбрасывать грязную воду на капот.

Приз автору совета — канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс».

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