Не надо грязи! Осенний совет бывалого водителя

Весьма актуальный лайфхак от аккуратного автомобилиста из Самары позволит «дешево и сердито» защитить от постороннего влияния моторный отсек. Присылайте свои нестандартные решения и вы: авторы всех опубликованных «Советов бывалых» получают хорошие призы.

Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Volkswagen > Polo

ЗАСЛОН ГРЯЗИ

В. Кривошеев, Самара

Хочу поделиться советом, как защитить подкапотное пространство от грязи. На переднюю кромку капота автомобиля Volkswagen Polo Sedan надо наклеить дверной уплотнитель 10 × 14 мм.

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А избавиться от грязевого следа на внутренней стороне капота от ремня генератора помогла нехитрая защита. На двигателе CFNA есть два свободных прилива с внутренней резьбой М8, к ним я и прикрепил металлический уголок сечением 40 × 15 мм. Он закрывает сверху ремень привода генератора, и тот перестает разбрасывать грязную воду на капот.

Приз автору совета — канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс».

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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Отзывы о Volkswagen Polo (13)

Volkswagen 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Управляемость, комфорт, дизайн, эргономика. Отличная экономичность и предсказуемые реакции на действия водителя. Лучшее предложение по цене\качество, после Рапида. (но дело в дизайне)

Недостатки:

Шумоизоляция, слабая подвеска для наших дорог (если ездить с умом то все будет отлично), пластик и сама отделка могла бы быть качественнее, но тогда маркетологи совсем голову сломают. CFNA был шумнее, но надежнее и проще в обслуживании, нежели CVWA и уж тем более проще чем 1.4 TSI Отдельное слово...

Комментарий:

Для меня выбор в сегменте В очевиден, владею уже вторым Поло. До этого была машина 2012 г.в. 105лс CFNA+Aisin, прошла 188 тыс на "масле и бензине", без проблем ушла в трейд-ин. Сейчас 110 л.с. и тот же проверенный автомат. Использую как рабочую машину, мотаясь по Московской области и бл...

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