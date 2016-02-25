Тут киловатты, а тут киловатт-часы: не путайте мощность с энергоемкостью!

На форуме «За рулем» обсуждаются самые разные темы, в том числе технические. Например, всплыл такой вопрос: почему в характеристиках электромобилей можно встретить и кВт, то в кВт·ч. Точки над i расставляет эксперт ЗР.

Почему в материалах, посвященных электромобилям, их параметры указывают то в кВт, то в кВт·ч?


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Оба параметра имеют право на жизнь. Но, к сожалению, указанные вами единицы часто применяют не по назначению.

Если речь идет о мощности электромотора, то ее указывают в киловаттах (кВт) — как и для обычных автомобилей.

А когда хотят оценить возможности аккумуляторной батареи, которые напрямую связаны с пробегом электромобиля на одной зарядке, то указывают ее запас энергии (энергоемкость) — он обычно измеряется в киловатт-часах (кВт·ч). По старинке эту величину иногда называют емкостью батареи, но это не вполне корректно.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»! 

Фото: greencarreports.com

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