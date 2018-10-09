Ребенок на дороге: 4 водительских сценария. Выбираем самый безопасный

По статистике, каждый день в авариях на дорогах России гибнут в среднем двое несовершеннолетних. Задайте себе вопрос: как поступите вы, если подросток окажется перед капотом вашего автомобиля.

Представим такую ситуацию. Узкая улочка в населенном пункте — ряд туда, ряд обратно. Вы за рулем легковушки и двигаетесь с разрешенной скоростью 60 км/ч. Примерно в 70 метрах перед вами улицу перебегает школьник. Он замер на разделительной линии, увидев приближающийся автобус.

Какая опасность кроется в создавшейся ситуации и как вы поступите?

Предлагаем проголосовать за один из вариантов ответа, который вы считаете правильным, основываясь на своем водительском опыте, а каждое из решений мы проанализируем на следующей странице.