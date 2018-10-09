Российский валютный рынок в последние несколько лет нестабилен: он подвержен серьезным скачкам курса валюты — то растет, то стабилизируется, иногда чуть снижается. Каким образом это влияет на автомобильный рынок, попытались выяснить аналитики, представив несколько сценариев. Так по какому из них в 2019-м жить будем?
Когда меняешь ремень привода генератора без подъемника и ямы, сняв колесо и отогнув подкрылок, становится не до скрупулезного выполнения инструкции. Читатель «За рулем», оказавшись в такой ситуации, придумал, чем заменить необходимый для выполнения операции специальный штифт.
Четвертый день пробега из Москвы в Севастополь участники экспедиции провели в Краснодаре. Разыскивали потерянный коптер, дегустировали раков, меняли свечи и балансировали колеса на кроссоверах Chery Tiggo 3. Заодно оценили расходы на проезд и поток туристов.
В кои-то веки нормально выспавшись, участники каракумского пробега «За рулем» решили хотя бы на полдня задержаться в грузинской столице. Но уже к вечеру Лады были в столице Кабардино-Балкарской республики.
Ребенок на дороге: 4 водительских сценария. Выбираем самый безопасный
По статистике, каждый день в авариях на дорогах России гибнут в среднем двое несовершеннолетних. Задайте себе вопрос: как поступите вы, если подросток окажется перед капотом вашего автомобиля.
Представим такую ситуацию. Узкая улочка в населенном пункте — ряд туда, ряд обратно. Вы за рулем легковушки и двигаетесь с разрешенной скоростью 60 км/ч. Примерно в 70 метрах перед вами улицу перебегает школьник. Он замер на разделительной линии, увидев приближающийся автобус.
Какая опасность кроется в создавшейся ситуации и как вы поступите?
Предлагаем проголосовать за один из вариантов ответа, который вы считаете правильным, основываясь на своем водительском опыте, а каждое из решений мы проанализируем на следующей странице.
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