По законам физики: тест для тех, кто учился в школе

Несмотря на то что современный автомобиль всё чаще называют компьютером на колесах, большинство его систем по-прежнему работает согласно законам физики, которые все проходили еще в школе. «За рулем» предлагает освежить знания, пробежавшись по автомобильным вопросам с физическим уклоном.