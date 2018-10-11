По законам физики: тест для тех, кто учился в школе
Несмотря на то что современный автомобиль всё чаще называют компьютером на колесах, большинство его систем по-прежнему работает согласно законам физики, которые все проходили еще в школе. «За рулем» предлагает освежить знания, пробежавшись по автомобильным вопросам с физическим уклоном.
Фото: «За рулем.РФ» Онлайн-редакция
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