Без подъемника, но с ключом: экстренно меняем ремень генератора

Когда меняешь ремень привода генератора без подъемника и ямы, сняв колесо и отогнув подкрылок, становится не до скрупулезного выполнения инструкции. Читатель «За рулем», оказавшись в такой ситуации, придумал, чем заменить необходимый для выполнения операции специальный штифт.

ДАТЬ РЕМНЯ

А. Товбин, Москва

Когда меняешь ремень привода генератора без подъемника и ямы, сняв колесо и отогнув подкрылок, становится не до скрупулезного выполнения инструкции. На кроссовере Nissan X‑Тrail прошлого поколения с двигателем 2.5 следует зафиксировать подпружиненный натяжной ролик специальным штифтом. Сгодился бы и гвоздь, но устанавливать и снимать его пришлось бы в тесном пространстве между роликом и лонжероном.

Проще ключом отжать ролик и сбросить старый ремень, затем привязать ключ проволокой к амортизаторной стойке в положении, когда натяжитель полностью сжат, и неспешно провести новый ремень вокруг всех шкивов. Ослабляем проволоку, снимаем ключ и проверяем правильность положения ремня на шкивах.

Приз автору совета — внешний универсальный аккумулятор на 12 000 мА·ч компании AirLine.

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Фото: А. Товбин