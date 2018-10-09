Российский валютный рынок в последние несколько лет нестабилен: он подвержен серьезным скачкам курса валюты — то растет, то стабилизируется, иногда чуть снижается. Каким образом это влияет на автомобильный рынок, попытались выяснить аналитики, представив несколько сценариев. Так по какому из них в 2019-м жить будем?
Когда меняешь ремень привода генератора без подъемника и ямы, сняв колесо и отогнув подкрылок, становится не до скрупулезного выполнения инструкции. Читатель «За рулем», оказавшись в такой ситуации, придумал, чем заменить необходимый для выполнения операции специальный штифт.
Четвертый день пробега из Москвы в Севастополь участники экспедиции провели в Краснодаре. Разыскивали потерянный коптер, дегустировали раков, меняли свечи и балансировали колеса на кроссоверах Chery Tiggo 3. Заодно оценили расходы на проезд и поток туристов.
В кои-то веки нормально выспавшись, участники каракумского пробега «За рулем» решили хотя бы на полдня задержаться в грузинской столице. Но уже к вечеру Лады были в столице Кабардино-Балкарской республики.
Без подъемника, но с ключом: экстренно меняем ремень генератора
Когда меняешь ремень привода генератора без подъемника и ямы, сняв колесо и отогнув подкрылок, становится не до скрупулезного выполнения инструкции. Читатель «За рулем», оказавшись в такой ситуации, придумал, чем заменить необходимый для выполнения операции специальный штифт.
Когда меняешь ремень привода генератора без подъемника и ямы, сняв колесо и отогнув подкрылок, становится не до скрупулезного выполнения инструкции. На кроссовере Nissan X‑Тrail прошлого поколения с двигателем 2.5 следует зафиксировать подпружиненный натяжной ролик специальным штифтом. Сгодился бы и гвоздь, но устанавливать и снимать его пришлось бы в тесном пространстве между роликом и лонжероном.
Проще ключом отжать ролик и сбросить старый ремень, затем привязать ключ проволокой к амортизаторной стойке в положении, когда натяжитель полностью сжат, и неспешно провести новый ремень вокруг всех шкивов. Ослабляем проволоку, снимаем ключ и проверяем правильность положения ремня на шкивах.
Приз автору совета — внешний универсальный аккумулятор на 12 000 мА·ч компании AirLine.
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Фото: А. Товбин
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