7 необходимых сервисных операций перед началом зимы

Фильтры, жидкости, масла… — ЗР напоминает, что еще надо проверить в своем автомобиле, чтобы чувствовать себя в безопасности.

1. Шины

В сандалиях не побегаешь по снегу. Но что взять: колеса в сборе или только шины? Шипы или «липучки»? Когда менять?

Если берете только шины, вы экономите на покупке дисков, зато работы по шиномонтажу обойдутся дороже. Это же не просто отвернул одно и поставил другое: колесо нужно разбортировать, снять с обода летнюю покрышку, смонтировать зимнюю, накачать, отбалансировать и только после этого устанавливать на автомобиль. Кроме того, монтаж-демонтаж дважды в год не способствует укреплению бортов шины, а ведь они обеспечивают герметичность прилегания к ободу и от них зависит, насколько надежно шина будет держать давление. Поэтому наличие зимнего и летнего комплектов шин на дисках выглядит предпочтительнее, хотя и дороже. В пользу такого решения говорит и еще один фактор: для зимних колес можно взять диски меньшего диаметра и установить на них шины с высоким профилем для большего комфорта.

При выборе же собственно шин лучше и проще ориентироваться на рекомендации автопроизводителя. Например, в дилерских центрах Nissan подбирают шины по всем параметрам в соответствии с требованиями завода-изготовителя для каждой из моделей. Клиенту остается только решить: взять шипованные или «липучки».

2. Аккумуляторная батарея

От нее зависит ваше благополучие зимой. Если без шин по сезону вы рискуете угодить в аварию, то без исправного аккумулятора вы вообще никуда не поедете. Проверка аккумулятора перед зимой — необходимая операция. Батарея, служившая верой и правдой все лето, в один прекрасный момент может не обеспечить пуск полностью исправного, но холодного двигателя. Как правило, необходимость замены возникает после пяти лет использования. А иная батарея проходит и лет семь. Но проверить ее потенциал перед зимой — никогда не лишне. Такую услугу вам предоставит любой официальный дилер Nissan.

3. Масло

Выбирая нужное масло для двигателя, можно стать экспертом! Хорошо бы разбираться в классификации вязкости по SAE — аббревиатура Сообщества автомобильных инженеров (основано еще Генри Фордом), не мешает познакомиться и с API — системой классификации моторных масел (API Engine Service Classification System). Однако оптимальное решение, которое сэкономит много времени, — довериться заводу-изготовителю, прочитав инструкцию по эксплуатации собственного автомобиля. Беспроигрышный вариант — обратиться к дилеру. В этом случае минимален риск купить некачественное масло. К тому же не придется заморачиваться поиском подъемника или ямы, не надо искать тазы, куда можно было бы слить отработавшее.

4. Тормозные колодки

Также после активного летнего сезона желательно проверить состояние колодок. Летом и скорости выше, и торможение интенсивнее, соответственно колодки больше изнашиваются. А впереди зима: вы должны быть уверены в тормозах.

5. Технические жидкости

Очевидная вещь, о которой не каждый автовладелец задумывается: все жидкости, залитые в машину, не только должны быть в достаточном количестве, но и должны сохранять физико-химические свойства. Например, содержание влаги в тормозной жидкости не должно превышать 3,5%, иначе она может образовывать в системе паровые пробки или, наоборот, выпадать в виде кристаллов льда, парализуя ее работу. При избытке воды в антифризе тот также может замерзнуть и порвать блок цилиндров или радиатор охлаждения. Не случайно на станциях официальных дилеров компании Nissan предлагают сезонные проверки технических жидкостей и плотности антифриза.

6. Воздушные и салонные фильтры

Автомобиль пережил лето — самое пыльное время года. Вы готовы возить с собой и дальше каждый день кучу отфильтрованных аллергенов? Вопрос риторический — ответ очевиден.

7. Лампы

Зимой темнеет рано. Но ваш автомобиль должен быть виден всем всегда: исправные поворотники, габаритные огни, фары берут на себя функции элементов безопасности.

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