Когда лучше покупать автомобиль?

Сезонность на первичном авторынке влияет и на предложения по поддержанным автомобилям. Рассказываем, как меняются спрос и предложение на новые авто в течение года и как это влияет на продавцов б/у машин.

Как времена года влияют на стоимость нового авто

Новый автомобиль нужно покупать тогда, когда его тяжелее всего продать. Давайте посмотрим, как месяцы года влияют на стоимость новой машины.

Январь и февраль. Лучшее время для покупки нового автомобиля, поскольку это конец финансового года для дилеров. Скоро в автосалоны начнут поступать автомобили нового года выпуска, поэтому дилеры освобождают место для них и распродают прошлогодние машины. Для этого они снижают стоимость авто на 10–20% и дарят приятные бонусы — смартфоны, ноутбуки, комплекты колес.

Март. Месяц перед поступлением новых автомобилей в автосалоны. Самые соблазнительные акции прошли, подарки успели раздать, однако цены на прошлогодние модели остались по-прежнему низкими, а некоторые — упали еще больше.

Апрель и май. В начале апреля в автосалоны приходят свежие, недавно выпущенные автомобили, на которые устанавливают самые высокие цены. Автодилеру нет смысла уступать в цене — только что поступившие машины распродаются по полной стоимости. Если хотите сэкономить, отложите покупку авто хотя бы до июня, а лучше до декабря.

Июнь и июль. Люди уезжают в отпуск, спрос на автомобили падает, и они временно дешевеют. Дилеры стараются выполнять план продаж, поэтому идут на уступки — устраивают сезонные предложения, скидки или дарят недорогие путевки на море.

Август-ноябрь. Осенью люди возвращаются из отпусков. Ситуация на авторынке напоминает весеннюю — спрос на машины растет, распродаж и скидок нет, подарков тоже. С середины октября из-за близости Нового года начинается плавное падение цен.

Декабрь. Время новогодних скидок. В этот месяц можно встретить много интересных предложений, однако по сравнению с январем это крайне неоднозначный период. Маркетологи пользуются новогодним настроением покупателей и идут на разные уловки. На эмоциях человек может совершить необдуманную покупку, о которой будет жалеть позже.

Как времена года влияют на стоимость подержанных автомобилей

Изменения на рынке меняют настроения и мотивацию продавцов подержанных автомобилей. Давайте разберемся, в какой период выгоднее всего купить подержанную машину у частника.

Весна и лето. Спрос на б/у автомобили растет, их покупают водители-новички, которые пошли учиться в автошколу осенью, а получили права весной. Они присматривают первые машины, которые не жалко разбить. Продавцы могут выбирать покупателей, поэтому становятся менее сговорчивыми и не торопятся продавать. В это время выгодно купить подержанный автомобиль сложно.

Осень и зима. Год выпуска влияет на стоимость подержанного авто. В каком бы отличном состоянии ни находилась машина, с наступлением нового года она станет на год старше, а значит подешевеет. Поэтому каждый продавец торопиться продать б/у машину до первого января и готов уступить в цене, пока авто не стал еще дешевле.

В декабре продавец может скинуть цену, чтобы успеть купить новую машину в январе — в это время на прошлогодние машины действуют отличные скидки. Поэтому, если вы будете готовы сразу купить авто, вы сможете поторговаться и скинуть 5–10% процентов от первоначальной стоимости.

Когда лучше купить автомобиль

Зима — лучшее время для покупки нового авто. В декабре количество продаж падает, автосалоны снижают цены на автомобили, скидки достигают 20%. Падение продолжается в январе, потому что потенциальные покупатели тратятся на новогодние подарки. При этом автомобили становятся прошлогодними и начинают терять в цене. Когда вы будете продавать авто через 2–3 года, за лишний год в ПТС покупатель попросит скидку.

Новый автомобиль лучше покупать в январе, а подержанный — в первой половине декабря, во время низкого спроса и перед акциями автодилеров.

Главное — не спешите с покупкой. Выберите марку, модель и просматривайте объявления круглой год. Интересные предложения появляются на вторичном авторынке вне зависимости от времени года.

Удачной покупки!

Фото: unsplash.com