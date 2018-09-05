Плюсы и минусы покупки подержанного автомобиля

Низкая цена — не единственный плюс приобретения машины с рук. Рассказываем, на что обратить внимание при покупке подержанного авто, как проверить его состояние и рассчитать возможные траты.

Плюсы б/у машины

Невысокая цена и возможность торга. Это главное преимущество покупки подержанного автомобиля. Если машине год или два, она будет стоить на 20–30% дешевле такой же новой.

Торгуйтесь, если покупаете подержанный автомобиль. Автовладельцы завышают стоимость машин, чтобы поторговаться с покупателем при встрече.

Владелец машины не снизит стоимость без причин. Чтобы найти все изъяны, отвезите машину на диагностику в автосервис. Изношенные амортизаторы (например) — серьезная причина для торга.

Мастера оценят состояние электроники, двигателя, тормозов и подвески, осмотрят кузов и проверят толщину лака. Они определят, был ли автомобиль в аварии. После диагностики вы поймете, во сколько вам обойдется ремонт машины и стоит ли ее вообще покупать.

Благодаря низкой цене вы можете купить автомобиль классом выше: например, вместо нового BMW 1-й серии купить подержанный BMW 3-й серии. Если автомобилю не больше трех лет, скорее всего, он в нормальном состоянии.

Дополнительное оборудование. Обычно первый хозяин устанавливает на машину все необходимое, например, сигнализацию и защиту картера двигателя. Некоторые владельцы делают шумоизоляцию.

Предыдущий хозяин может передать вам крутую автомагнитолу, нестандартные диски и коврики на пол. Если повезет — даже комплект зимней резины.

Устраненные заводские дефекты. Вероятно, бывший владелец устранил весь заводской брак автомобиля по гарантии от официального дилера. Например, неисправный термостат.

Иногда заводские браки по-настоящему опасны. Например, дефект педали газа, который приводит к самопроизвольному ускорению автомобиля. Из-за такого дефекта в 2009 году Toyota отозвала больше четырех миллионов автомобилей.

Минусы б/у машины

Расходы на диагностику и ремонт. Чем старше автомобиль, тем больше расходов на обслуживание, особенно при большом пробеге. За три года многие детали автомобиля изнашиваются, из-за этого он ломается чаще.

Перед тем как подписать договор купли-продажи, проведите диагностику автомобиля в автосервисе. Диагностика стоит 1–5 тысяч рублей в зависимости от объема работ.

Если покупаете машину старше семи лет, не рассчитывайте на ее беспроблемную эксплуатацию. Подберите автомобиль двух-трех лет, тогда вам не придется тратить много денег на ремонт — будет достаточно поменять масло и тормозные накладки.

Несвежий салон автомобиля. Салон бывает прокуренным или грязным. Если в салоне неприятный запах, а на сиденьях — пятна, записывайтесь на химчистку. На мойке полная химчистка автомобиля стоит 3–5 тысяч рублей. Если в салоне чисто, хватит и простой влажной уборки. Цена услуги на автомойке — от 200 рублей.

Не покупайте автомобиль с неприятным запахом в салоне, особенно если у вас есть маленькие дети. Если запах стойкий, от него будет сложно избавиться.

Возможные юридические проблемы. Подержанный автомобиль может оказаться кредитным или угнанным. Проверьте его по VIN-коду и госномерам на официальном сайте ГИБДД. Вы узнаете, находится ли машина в розыске, попадала ли она в ДТП и наложен ли запрет на регистрационные действия.

Проверить авто по VIN-коду на сайте ГИБДД

Предыдущий хозяин мог заложить машину в банке. Если продавец не будет оплачивать кредит, автомобиль, как предмет залога, отберут у вас. Проверьте машину по VIN-коду на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Проверить авто по VIN-коду на сайте Федеральной нотариальной палаты

Если не хотите сталкиваться с этими проблемами и проверять автомобиль — покупайте его у дилера. Перед тем как принять подержанную машину в трейд-ин, автосалон проводит диагностику и проверяет, была ли она в ДТП. Покупать подержанную машину у дилера безопаснее.

Отсутствие гарантии от производителя. Скорее всего, у б/у автомобиля успела закончиться официальная гарантия. Когда с машиной что-то случится, вы будете чинить ее за свой счет.

Если сломается двигатель или коробка передач, ремонт может обойтись в несколько сотен тысяч рублей. Придется раскошеливаться, брать кредит или ездить на метро.

Если вы не готовы к неожиданным тратам, покупайте новый автомобиль и наслаждайтесь гарантией от производителя.

Какой автомобиль выбрать: новый или подержанный

Перед покупкой автомобиля спланируйте бюджет.

При покупке подержанного авто оцените расходы на диагностику, техобслуживание и химчистку на знакомых автомойках, детейлинг-центрах и автомастерских. Лучший вариант для покупки подержанной машины — двухлетний автомобиль с небольшим пробегом. Скорее всего, у него даже сохранилась гарантия от производителя.

Помните, что в новый автомобиль тоже нужно вложиться: купить сигнализацию, комплект зимней резины, отложить денег на каско.

Рассчитайте затраты и оцените, какой вариант слабее ударит по вашему бюджету.

Удачной покупки!

Фото: «За рулем», depositphotos.com