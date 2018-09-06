Как заключать сделку на покупку авто

Рассказываем, как проверить документы на машину перед покупкой, на что обратить внимание в договоре и как подготовиться к сделкам с частником и автосалоном.

Готовимся к сделке

Чтобы сделка прошла без форс-мажоров, проверьте документы на машину и собственника. Среди частников встречаются мошенники — продаваемая машина может быть в угоне, в залоге у банка или даже утилизирована. Поэтому перед покупкой попросите продавца предоставить полный пакет документов:

оригинал паспорта на машину (ПТС);

серийную книжку с номером VIN;

свидетельство о регистрации (СТС);

диагностическую карту;

бывший или действующий страховой полис;

свидетельство о праве собственности;

паспорт продавца или доверенность от собственника с его контактами.

Если продавец не может предоставить ни одного документа, от покупки лучше отказаться.

Проверяем собственника

Попросите продавца показать личный паспорт и сравните его с данными в документах собственника и страховом полисе ОСАГО. Если продавец не является собственником, попросите его показать доверенность владельца и дать его контактный телефон. Позвоните собственнику и спросите, кем приходится ему продавец машины, давал ли владелец разрешение на продажу и оформление доверенности.

Чтобы вычислить перекупщика, попросите владельца назвать марку, модель, характеристики машины, где он ее купил и в каком сервисе обслуживал. Перекупщики продают много автомобилей, поэтому могут запутаться и назвать не те данные. Ответы владельца должны совпадать с документами.

Сравниваем данные в документах

Характеристики автомобиля, серийный номер и данные владельца должны совпадать во всех документах. Чтобы не запутаться, при встрече с продавцом выпишите все коды и номера. Обязательно сравните VIN в серийной книжке с VIN на машине. Рядом с номером не должно быть паек, следов сварки, царапин и других дефектов.

Проверяем машину на залог

Если продавец вместо оригинала ПТС показывает дубликат или копию с оригинала — проверьте, не находится ли машина в залоге. В ГИБДД не регистрируют автомобили, которые находятся в залоге. Даже если вы купите такую машину, по документам она все равно будет принадлежать бывшему владельцу. Поэтому приставы могут забрать ее.

Проверить машину можно на сайте Федеральной нотариальной палаты: впишите VIN машины в пункт «Информация о предмете залога».

Проверяем VIN на сайте ГИБДД

Авто может оказаться в угоне, в розыске, иметь ограничения по регистрации. Чтобы не купить краденую машину, проверьте VIN-номер на сайте ГИБДД. Автомобиль не стоит покупать, если проверка покажет ограничения в регистрации или частую смену владельцев. Также на сайте ГИБДД можно проверить, не находится ли автомобиль в угоне или розыске.

Проверяем VIN в дилерском центре

Состояние базовой комплектации машины можно проверить у дилера. Попросите владельца авто съездить вместе с вами в дилерский центр со всеми документами на машину. Сотрудник службы техосмотра проверит автомобиль.

Например, если вы покупаете Ford Focus седан, а в результате проверки VIN принадлежит Audi — номер поддельный, а машина, возможно, в угоне. Описание базовой комплектации должно совпадать с характеристиками продаваемого автомобиля.

Если с документами на машину все в порядке, а продавец внушает доверие — можно договариваться о заключении сделки. Рассмотрим два способа заключения сделок — с частником и автосалоном.

Заключаем договор купли-продажи с частником

Типовой бланк договора купли-продажи (ДКП) автомобиля легко найти в поисковых системах. Для регистрации документа нотариус не обязателен, но чтобы подстраховаться, вы можете подписать документы в нотариальной конторе.

Некоторые водители заключают ДКП сразу в ГИБДД, чтобы на месте проверить автомобиль на наличие «двойника» и зарегистрировать новое свидетельство. Попросите владельца машины приехать в ГИБДД, подпишите с ним договор и уже по факту регистрации оплатите покупку.

Заранее подготовьте и распечатайте договор купли-продажи — 4–6 экземпляров, акт-приема передачи — 2 экземпляра, лист бумаги для расписки. Покупателю нужно отдать по одному экземпляру в ГИБДД и налоговую.

Как заполнять договор купли-продажи:

пишите данные полностью, без сокращений;

не допускайте ошибок, опечаток, помарок;

подписи в договоре, акте приема-передачи, расписке и ПТС должны быть одной и той же ручкой;

если остается пустая графа — поставьте прочерк, чтобы в будущем продавец не вписал лишние данные;

договор должен быть полностью или напечатан, или написан от руки. В напечатанном варианте можно только заполнять графы и проставлять подписи.

Внимательно указывайте VIN, марку и модель машины.

В паспорте автомобиля заполните графу собственника. Укажите свои данные: ФИО, адрес регистрации. Запишите дату продажи, как в договоре. В пункте «Документ на право собственности» укажите «договор купли-продажи от xx.xx.xxxx». Обязательно распишитесь сами и попросить оставить подпись продавца.

Указывайте в договоре только ту сумму, которую отдаете за авто. Если позже выяснится, что сделку признают недействительной — из-за поддельных документов, запрета на регистрацию авто или других причин, вы сможете претендовать только на указанную в ДКП сумму.

Перед тем как отдать деньги, попросите продавца написать расписку на полученную им сумму от продажи машины. Оплачивать покупку лучше через банк перечислением денег на карту продавца, чтобы зафиксировать передачу денег.

Если продавец не собственник, то к договору нужно приложить нотариально заверенную доверенность о праве продажи от имени владельца. В этом случае в договоре должны быть данные и подпись не владельца, в продавца.

После того как подпишете ДКП, заполните акт приема-передачи. В перечне предметов укажите все, что бывший владелец отдает вместе с машиной. Обычно в перечень входит:

2 пары ключей;

диагностическая карта;

СТС и ПТС;

старый или действующий страховой полис ОСАГО;

госномера, если продавец отдает их с машиной;

3 экземпляра договора купли-продажи.

Если у вас не будет свидетельства или паспорта — вы не сможете зарегистрироваться в ГИБДД.

Приезжайте на подписание договора с другом или родственником: недобросовестному продавцу будет сложнее запутать нескольких человек.

Заключаем договор купли-продажи с автосалоном

Обычно автосалоны сами регистрируют машину в ГИБДД и потом продают ее. Но есть и другие схемы.

Автосалон указал себя собственником в ПТС, но автомобиль не зарегистрирован в ГИБДД. При покупке такого автомобиля у вас на руках должен быть договор купли-продажи, платежный документ, акт приема-передачи и ДКП автосалона с предыдущим собственником.

Автосалон — посредник. В этом случае дилер продает машину, но юридически она до сих пор принадлежат бывшему владельцу. Попросите дилера показать договор комиссии — документ, подтверждающий право продавать машину от лица собственника. Если он есть, автосалон продает авто и сам оформляет документы. Если во время оформления документов появятся юридические или технические проблемы, вам придется лично связываться с бывшим владельцем. Автосалон автоматически снимает с себя всю ответственность.

Когда автосалон не владеет машиной и не имеет договора комиссии, у него нет прав на продажу.

Главное

Перед заключением ДКП проверяйте документы собственника и машины.

Проверьте VIN дважды: на сайте ГИБДД и у дилера.

Оформлять договор купли-продажи лучше в ГИБДД, чтобы сразу проверить машину на наличие «двойника» во время регистрации.

Фиксируйте факт оплаты — платите в банке, через банкомат, берите расписку.

Не покупайте автомобиль у дилера, который не владеет авто или не имеет договора комиссии. Указывайте в договоре только настоящую сумму покупки.

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