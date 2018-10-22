18 октября начались продажи нового топлива. Отличного!

На всех заправках BP появился бензин и дизель с технологией ACTIVE. Она восстанавливает мощность и удаляет отложения в двигателе.

Над технологией ACTIVE научно-исследовательская команда работала пять лет. Топливо BP с этой технологией испытано 110 различными тестовыми методами. 50 000 часов на нем в ходе испытаний отработали двигатели (это эквивалентно более чем пяти годам непрерывной эксплуатации автомобиля).

С 18 октября новое топливо BP с технологией ACTIVE можно купить во всей сети многофункциональных автозаправочных комплексов BP в России, оператором которой является «Роснефть». А это 122 МАЗК, расположенных в Москве, С.-Петербурге, Твери, Смоленске, Пскове и Великом Новгороде.

Как работает новое топливо

Любые отложения на деталях двигателя, в частности, инжекторах и впускных клапанах, могут стать причиной увеличения расхода топлива, снижения мощности двигателя и его неравномерной работы. Чистый двигатель — основа сохранения оптимальных эксплуатационных характеристик автомобиля.

Топливо BP с технологией ACTIVE содержит миллионы активных молекул, которые начинают борьбу с отложениями с первой заправки автомобиля. При постоянном использовании это топливо препятствует образованию новых отложений, удаляет существующие и может привести к увеличению пробега автомобиля на одном баке и снижению риска поломки деталей двигателя.

Новое топливо BP удовлетворяет самым высоким требованиям, предъявляемым к двигателям последнего поколения, и обладает существенными преимуществами для использования с двигателями предыдущих моделей.

Борьба с отложениями

За первые 60 часов работы двигателя, как на топливе BP Ultimate 100 с технологией ACTIVE, так и BP Ultimate 95 с технологией ACTIVE, удаляется до 77% имеющихся отложений.

За аналогичный период времени бензины с октановым числом 92 и 95 с технологией ACTIVE удаляют до 59% имеющихся отложений.

Повышение мощности

Высокооктановое топливо BP Ultimate 100 с технологией ACTIVE способно улучшить мощностные характеристики двигателя до 11%*.

Стендовые испытания с применением методики, позволяющей определить влияние топлива на изменение мощности двигателя, показали, что дизель Ultimate с технологией ACTIVE способен восстановить мощность двигателя с 95 до 99% за 32 часа, то есть дизель Ultimate с технологией ACTIVE за короткое время работы двигателя добивается восстановления практически всех заводских характеристик.

Использование дизельного топлива BP Ultimate с технологией ACTIVE позволяет увеличить пробег автомобиля на 56 км на одном топливном баке**.

* Фактический результат может варьироваться в зависимости от типа двигателя, стиля вождения.

** Достигается на дизельном топливе BP Ultimate. Испытания проведены на различных транспортных средствах в сравнении с использованием дизельного топлива ГОСТ 32511. Фактический результат может отличаться в зависимости от типа транспортного средства, условий и стиля вождения и достигается со временем.

Фото: BP