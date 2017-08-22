Как сэкономить при покупке автомобиля

Расскажем, какие расходы нужно заложить в покупку, когда покупать авто у дилера и как выбрать выгодный кредит.

Определите бюджет

Установите максимальную сумму, которую вы готовы потратить на покупку автомобиля. Кроме цены на сам автомобиль, учитывайте сопутствующие расходы.

Скажем, если вы покупаете подержанную машину за наличные, запланируйте расходы на диагностику, оформление ОСАГО и регистрацию авто в ГИБДД. Бывший владелец может оставить старые номера у себя, поэтому заложите 2000 рублей на оформление новых номеров.

Например, при покупке Ford Focus 2012 года таблица расходов будет выглядеть примерно так.

Основные и сопутствующие расходы

Автомобиль 500 тыс. рублей Новый полис ОСАГО 14 тыс. рублей Полная диагностика перед покупкой 1,5–5 тыс. рублей. Новые номера 2 тыс. рублей Регистрация в ГИБДД 850 рублей Ремонт от 700 рублей за деталь

Когда вы составите список всех расходов, вы сможете лучше запланировать траты и сопоставить их со своими доходами.

Не оформляйте сразу два страховых полиса

На любую машину нужно оформить полис обязательного страхования — ОСАГО. Без него машину не зарегистрируют в ГИБДД. Другой полис — каско — покрывает все расходы водителя на ремонт, но стоит значительно дороже — 7–15% от стоимости авто. Оформлять каско не обязательно.

Выберите удобные условия для кредита

Если вы планируете покупать авто на заемные средства, сравните условия по автокредиту и потребительскому кредиту.

Ставки по потребительскому кредиту примерно на пять процентных пунктов выше, но вы не отдаете машину в залог банку. При автокредите банк забирает в залог оригинал паспорта на машину — вы не сможете ее продать, пока не выплатите долг.

Чтобы выбрать выгодные условия по кредиту, составьте таблицу.



Автокредит Потребительский кредит Ставка от 7,5–9,9 % от 11,5–15% Оформление каско обязательно для новых авто, по желанию — для б/у по желанию Комплексная проверка продавца и машины в зависимости от условий банка нет Нужно оставить в залог паспорт автомобиля да нет

При автокредите на новый автомобиль банк потребует оформить полис каско, на подержанную машину оформление каско по желанию. Некоторые банки предлагают кредитные продукты без каско, но в этом случае стоимость автокредита сравнима с потребительским.

Чтобы подобрать лучший вариант, сравните переплаты по автокредиту с полисом, без него и по потребительскому кредиту.

Выберите удобное время для покупки

Декабрь, январь и февраль — самое удобное время для покупки как нового, так и подержанного автомобиля. Год выпуска влияет на цену машины, поэтому частники торопятся продать свои авто. Уже первого января автомобиль потеряет 10–15% от своей рыночной стоимости. Поэтому в декабре частники более сговорчивы, готовы торговаться и снижать цену.

Салоны в начале года ждут поступлений новых моделей, поэтому освобождают склад и предлагают скидки на прошлогодние авто.

Не стесняйтесь торговаться

Обычно продавцы завышают цену на 20–40 тыс. рублей, чтобы торговаться с клиентом при встрече. Позвоните продавцу, чтобы узнать, готов ли он к торгу. Торгуйтесь по следующим пунктам:

сколы или царапины на кузове;

следы коррозии или ржавчины;

пленка на кузове;

тюнинг, который вы не хотите оставлять;

детали, которые нужно ремонтировать или менять.

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