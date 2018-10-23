Отчеты по эксплуатации автомобилей из парка «За рулем» активно обсуждаются на форуме. Особый интерес у читателей вызвал эффект wheel hop, которому подвергся ветеран Лада Ларгус с почтенным пробегом 120 тыс. км.
Скоростные автомагистрали в России явление пока не повсеместное, а потому водители на них порой теряются, и их поведение не всегда соответствует Правилам. А это в итоге провоцирует аварийные ситуации. Посмотрим, как вы поведете себя, оказавшись на их месте.
После тест-драйва очередной новинки — Lada XRAY Cross, в ходе которого даже песок гармонировал с «янтарным металликом» Х-кузова, у меня появилась радостная мысль, что АВТОВАЗ, наконец, меняется в лучшую сторону. И не без помощи французов.
Нет, автомобиль в действительности стал длиннее, но легче ли от этого пассажирам? Есть только один способ проверить — забраться в его салон самому. Отправляемся делать это в ходе тест-драйва японской новинки — семиместного кроссовера Lexus RX 350L AWD в комплектации Exclusive.
Очередная версия Lada XRAY оказалась самой радикальной. Это хорошо, хоть и немного грустно.
Еду по главной, а мне не уступают: что делать?
Скоростные автомагистрали в России явление пока не повсеместное, а потому водители на них порой теряются, и их поведение не всегда соответствует Правилам. А это в итоге провоцирует аварийные ситуации. Посмотрим, как вы поведете себя, оказавшись на их месте.
Двухполосная автомагистраль. При разрешенной скорости 120 км/ч вы двигаетесь по правому ряду со скоростью 110 км/ч. Справа от вас по полосе разгона набирает скорость легковой автомобиль. Его водитель явно хочет занять ряд перед вашей машиной. Следующий за вами кроссовер едет быстрее. Его водитель собирается обойти вашу машину слева и включил поворотник. Чем опасна такая ситуация и как вы поступите?
Предлагаем проголосовать за действия, которые считаете оптимальными с точки зрения вашего водительского опыта. Оценки и анализ предлагаемых решений дадим на следующей странице.
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