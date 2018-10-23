Еду по главной, а мне не уступают: что делать?

Скоростные автомагистрали в России явление пока не повсеместное, а потому водители на них порой теряются, и их поведение не всегда соответствует Правилам. А это в итоге провоцирует аварийные ситуации. Посмотрим, как вы поведете себя, оказавшись на их месте.

Двухполосная автомагистраль. При разрешенной скорости 120 км/ч вы двигаетесь по правому ряду со скоростью 110 км/ч. Справа от вас по полосе разгона набирает скорость легковой автомобиль. Его водитель явно хочет занять ряд перед вашей машиной. Следующий за вами кроссовер едет быстрее. Его водитель собирается обойти вашу машину слева и включил поворотник. Чем опасна такая ситуация и как вы поступите?

Предлагаем проголосовать за действия, которые считаете оптимальными с точки зрения вашего водительского опыта. Оценки и анализ предлагаемых решений дадим на следующей странице.