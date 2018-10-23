Слово предоставляется защите… радиатора!

Зачем нужна сетка перед радиатором автомобиля, какие они бывают, как выбрать лучшую... — ответы на эти и другие вопросы о полезном автоаксессуаре дает эксперт ЗР.

Новые товары интернет-магазина представляет наш опытный консультант — Сергеич. Сегодня речь пойдет о защитных сетках для радиатора.

«Если сшить дырки вместе, то получится сетка».

Полезный совет из Сети

Я очень люблю сетки. Потому что любая сетка — забавная штука. В детстве я ловил сеткой-сачком бабочек и жучков, затем рыбачил на шхуне в Северных морях. В обоих случаях сетка собирала для меня что-то нужное. Но сетка может работать и как бы наоборот, отсекая ненужное. Не случайно у меня дома на всех окнах висят противомоскитные сетки.

А еще сетку можно установить перед радиатором автомобиля! И мне стыдно, что на моей машине ее до сих пор нет. Пора исправить ошибку.

Зачем мне понадобилась сетка радиатора?

Знаю, знаю: все современные автомобили выпускаются безо всяких сеток. Злые языки говорят: раз нет, значит и не надо. Но я с этим не согласен: ведь те же дилеры любят предлагать «ненужные» сетки как опцию — за отдельную плату. А раз так, то производитель машины не возражает против подобных доработок.

Зачем нужна сетка? А вам никогда не приходилось мыть ветровое стекло после дальнего пробега? Ни дворники, ни встречный воздушный поток, ни сильный дождь не защищают его от налипших мушек и комариков, древесных почек и частиц пуха. А невидимый глазу радиатор безропотно принимает всю эту грязь на себя — и никакой ливень не может его очистить. Особенно старается тополиное племя, способное забить своей «ватой» все его ячейки.

Отдельная пытка для радиатора — летящие навстречу вам камушки и прочие твердые предметы, коими наши дороги усеяны в достаточном количестве. Мы вздрагиваем, когда такой предмет попадает в стекло, но не думаем о том, каково при таких соударениях приходится радиатору. А когда наступает зима, то атаку на радиатора начинают различные дорожные реагенты, готовые сожрать все, что угодно.

Короче говоря, сетка мне нужна для того, чтобы поменьше думать о ремонтах системы охлаждения. Я хочу, что моя машина ездила, а не торчала на подъемниках.

Фирменная или самодельная?

А это — кому как. Мой хороший знакомый — Кулибин от Бога — изготовил себе аж целый набор универсальных сеток, которые подогнал под свой Шевроле. Но он — рукастый фанат, у которого много свободного времени. Он перепробовал и жестко закрепленные, и съемные конструкции, закрепляя свои поделки то саморезами, то клипсами. Материал — алюминий или пластик. Алюминий — легкий и прочный, но знакомый говорит, что со временем тот быстро тускнеет. Пластик легко обрабатывать, но вот его прочность — не ахти какая. Поэтому его последняя поделка сделана аж из нержавейки! Выглядит достойно, но про стоимость и возню лучше не спрашивать…

Что до типа крепления, то съемные сетки легко снимать для прочистки, но в дороге они любят противно дребезжать. Напротив, намертво закрепленная конструкция звуков при езде не издает, но чистить ее, прямо скажу, неудобно.

Что до меня, то я предпочитаю в таких случаях готовые решения. У меня, честно говоря, нет никакого желания самому снимать ни бампер, ни фары — да и свои рукодельные способности я оцениваю вполне трезво. По части инструментов — тоже проблемы: у меня нет ни ножниц по металлу, ни каких-либо съемников. Поэтому я прекрасно понимаю, что такая решетка в итоге обойдется лично мне куда дороже готовой. Да и сколько она в итоге прослужит — дело темное.

Короче, я приступил к изучению предлагаемых мне модельных вариантов. В отличие от самоделок они уже подогнаны именно под ваш автомобиль, при этом они, как правило, снабжены монтажным комплектом. Для некоторых моделей предусмотрены эксклюзивные варианты исполнения — с необычным рисунком, усиленной конструкцией и т.п.

Тюнинг?

Ну, не знаю… Впрочем, многие мои знакомые всерьез увлечены как раз такими вариантами доработки автомобилей — их привлекают декоративные решетки, тюнингованные бамперы и т.п. В таких случаях сетку обычно крепят поверх заводских элементов. Машина несколько меняет свой облик — подтверждаю. Однако к защите радиатора подобные приемы обычно не имеют отношения.

Плюсы и минусы

Я свой выбор сделал — в ближайший выходной оснащу свою машинку фирменной сеткой. Однако при этом возможны мелкие неприятности — их перечень я изучил сам и хочу поделиться со всеми.

Охлаждение радиатора набегающим потоком воздуха после установки сетки несколько ухудшится, а тепловой режим мотора изменится. Ну, это ожидаемое явление. Когда я устанавливал у себя дома сетки на пластиковые окна, мне пытались навязать «идеальную сетку» с мельчайшими ячейками, через которую «вообще ничего не пролезет». Но и воздуху через такую сетку проходить, мягко говоря, тяжеловато — проще не открывать окно вообще… Поэтому совсем уж мелоячеистую сетку ставить нельзя. Правда, через крупные ячейки грязь все равно будет проникать. Но это, как мне кажется, очевидно.

Другим недостатком сетки иногда называют необходимость каких-то доработок в подкапотном пространстве. Лично я намерен обратиться для установки сетки на сервис — там не будут изобретать велосипед, а сделают все как надо.

Наконец, сетку обвиняют в том, что ее, дескать, все равно придется мыть. Лично я не вижу в этом ничего плохого. В очередной раз сошлюсь на пластиковые окна в моей квартире — два раза в год обученные мальчики снимают все сетки и очищают их от грязи. Меня это не раздражает.

Счастливого пути, коллеги!

Искренне Ваш Сергеич

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Фото: фирмы-производители



