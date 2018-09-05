Как правильно пройти техосмотр

В 2018 году правила технического осмотра изменились. Требований к автомобилям стало еще больше, а некоторые из них оказались сюрпризом даже для опытных автовладельцев. В этой статье мы расскажем, как пройти ТО с первого раза и не переплатить за повторную проверку автомобиля.

Когда нужно проходить техосмотр

У каждого автомобиля должна быть диагностическая карта — ее получают после прохождения техосмотра. У документа есть срок действия. Когда он заканчивается, водителю нужно снова пройти ТО.

Автомобили категории B, мототранспортные средства, прицепы и полуприцепы проходят ТО через 3, 5, 7 лет после выпуска. После семи лет — каждый год.

Транспорт категории С, учебные автомобили и машины, оборудованные спецсигналами, проходят проверку технического состояния ежегодно.

Автобусы и транспорт для перевозки людей и опасных грузов — раз в полгода.

Если вы купили подержанную машину с действующей диагностической картой, вам не нужно проходить ТО, даже если вы поменяли номера.

Что будет, если не пройти ТО

Штрафов за вождение автомобиля без техосмотра нет, но без действующей диагностической карты нельзя получить ОСАГО. За отсутствие страхового полиса водителя оштрафуют на 800 рублей. Если автомобилист без ОСАГО спровоцирует ДТП, он будет сам возмещать ущерб.

Даже если у водителя есть действующий полис ОСАГО, но срок действия диагностической карты техосмотра истек, с выплатой будут сложности: страховая компания может потребовать вернуть деньги, сославшись на техническое состояние авто.

Где проходить ТО

С 2018 года техосмотр можно пройти в любом населенном пункте России, а не только в том регионе, где зарегистрирован автомобиль.

В стране несколько тысяч станций технического осмотра. Ближайшую СТО можно найти в реестре Российского союза автостраховщиков.

Какие документы нужны для ТО

Для прохождения техосмотра понадобятся:

паспорт или водительское удостоверение;

доверенность на представителя, если владелец автомобиля не присутствует на ТО;

свидетельство о регистрации, если его нет — ПТС.

Оператор СТО не может требовать от водителя другие документы.

После прохождения техосмотра представитель компании-оператора подписывает и выдает водителю диагностическую карту. В ней будут указаны сведения о о состоянии транспортного средства.

Что проверяют на техосмотре

Тормоза и тормозные колодки. Работу тормозной системы проверят строго по нормативам, установленным Техническим регламентом Таможенного союза. Если с тормозом и тормозными колодками есть какие-то неполадки, немедленно исправьте их.

Фары и габариты. Приборы внешнего освещения должны быть целыми и чистыми. Фары с неподходящими лампами, тонировкой, пленкой и окраской считаются нарушением.

Усилитель руля. Он не должен подтекать.

Дворники и омыватели стекол. Все дворники и форсунки должны работать. Если деталь для очищения стекла указана в документах, водитель не имеет право ее убирать. Если дворники сломаны, их нужно отремонтировать до прохождения ТО.

Шипованные покрышки. Если на авто стоят шипованные шины, они должны быть на всех колесах. Нельзя ставить зимнюю резину только на переднюю ось.

Двигатель. Авто не пройдет техосмотр, если есть протечки масла, аккумуляторной жидкости или антифриза.

Аптечка и огнетушитель. В багажнике должен быть знак аварийной остановки, аптечка и огнетушитель. Лекарств не должны быть истекший срок годности.

Сколько стоит ТО

Год выпуска и марка автомобиля не влияет на стоимость техосмотра. Тарифы зависят от типа транспортного средства, региона и пункта ТО. В Москве техосмотр легкового автомобиля стоит около 1000 рублей.

Оплатить ТО можно в отделении банка или через специальный платежный терминал. Для этого выберите пункт ТО и узнайте реквизиты для оплаты.

Удачи!

Фото: unsplash.com, «За рулем», depositphotos.com