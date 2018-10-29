Новая шина Toyo Observe Ice-Freezer прошла испытания российским льдом

Этой осенью в продажу поступил новый флагман зимней линейки Toyo — шипованная шина Observe Ice-Freezer, которая предназначена, главным образом, для рынков России и Скандинавии. Первые впечатления о новинке получили российские автожурналисты и шинные дилеры на льду озера Балтым недалеко от Екатеринбурга в январе этого года.

Как только на презентации с новинки торжественно сняли покрывало, глаз невольно стал искать различия с ее предшественницей — моделью Toyo Observe G3-Ice, премьера которой состоялась ровно пять лет назад в финском Ивало. Дизайн протектора новинки сохранил направленную симметричную концепцию, но центральная часть стала заметно шире и не столь подчеркнуто стреловидной, увеличилось число поперечных кромок, что показывает стремление разработчиков улучшить характеристики сцепления в режиме разгон-торможение.

Но основные отличия показал тест-драйв. Ледяная трасса на озере Балтым считается одной из лучших в России — почти пять километров гладкого льда с периодическими снежными участками на «обочине». На такой поверхности новый шип Ice Force с пятиугольным твердосплавным наконечником смог полностью реализовать свои преимущества. Нужно отметить, что на высокие сцепные свойства в испытании льдом повлияла не только форма шипа, но и новая схема ошиповки, где вместо двадцати линий распределения шипов, что по шинным меркам тоже немало, теперь на 40% больше — то есть 28 рядов.

На трассе мне удавалось держать практически городскую среднюю скорость — примерно от 40 до 60 км/ч. На виражах шина держалась уверенно, а похрустывание электронной системы стабилизации раздавалось лишь изредка, похоже, что шина дает шасси возможность справляться «своими силами». Сев за руль автомобиля, обутого в шины-конкуренты, я тоже ехал быстро и, субъективно, даже азартнее, поскольку соперница позволяет машине срываться в занос и прописывать повороты боком. Вот только если на закрытой трассе это можно воспринимать как развлечение, то на дорогах общего пользования такое поведение шин чревато серьезными последствиями. Именно возможность прописывать четкую заданную траекторию, как говорят гонщики, «вкатыванием», то есть без заносов, и делает шину Observe Ice-Freezer предсказуемой и безопасной в повседневной эксплуатации.

Укатанный снег шины преодолевают играючи — хватает сцепных кромок в виде острых краев блоков и множества разнонаправленных ламелей. Штурмовать участки с глубоким снегом у нас, к сожалению, не было времени, но можно предположить, что шина повела бы себя там достойно — чего стоят одни только острые вертикальные выступы Snow Blade в плечевой зоне, которые работают как грунтозацепы в глубоком снегу и колее.

Быстрые и четкие реакции на руль указывают на высокую плотность протектора, которую разработчикам удалось сочетать с мягкой и эластичной резиновой смесью. Увеличить плотность помогла форма и расположение 3D-ламелей, а также наличие перемычек между блоками. Надо отдать должное и конструкции шины, где сочетаются многослойный брекер, каркас из жесткого полиэстера и боковины с сверхпрочным наполнительным шнуром.

Быстрые и четкие реакции на руль указывают на высокую плотность протектора, которую разработчикам удалось сочетать с мягкой и эластичной резиновой смесью. Увеличить плотность помогли форма и расположение 3D-ламелей, а также наличие перемычек между блоками. Надо отдать должное и конструкции шины, где сочетаются многослойный брекер, каркас из жесткого полиэстера и боковины с сверхпрочным наполнительным шнуром.

Отдельным тестом стало сочетание разгона и последующего торможения на прямом ледяном участке. Если специально не смотреть на спидометр во время ускорения, а затем и на рулетку на тормозном участке, то явно ощущается преимущества шины Toyo — автомобиль разгоняется бодрее и тормозит резче. В одном из заездов автомобили, обутые в Observe Ice-Freezer и шину-конкурента, останавливаются на одинаковой отметке тормозного пути примерно 30 м — и здесь… явно видно преимущество новинки, поскольку скорость перед торможением на шинах Toyo была примерно 43 км/ч, а сцепные свойства конкурентов позволили разогнаться до 39,5 км/ч. Если же выдерживать одинаковую скорость до начала торможения, то тормозной путь ObserveIce-Freezer всегда был на полтора-два метра короче.

Во время тест-драйва температура на озере была около минус 15 градусов, поэтому проверить устойчивость новинки к аквапланированию не удалось. Однако у нее есть все шансы проявить себя на высшем уровне: широкие косые водоотводящие каналы недвусмысленно намекают на высокую скорость отвода воды из пятна контакта и хорошее самоочищение от снега и слякоти. Но сейчас остается лишь подвести итоги первого знакомства.

Как и предшественницу, новую модель Toyo ObserveIce-Freezer тоже можно назвать «ледяной шиной» за уверенное и предсказуемое поведение на замерзшей поверхности, и новинка здесь выглядит существенным шагом вперед. Если принять во внимание наличие всех ходовых типоразмеров от 175/65 R14 82T до 265/55 R19 113H, привлекательную для своего сегмента цену и узнаваемый авторитетный бренд, то можно предсказать дебютантке хороший прием на российском рынке.