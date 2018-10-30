Итак, представим. Вы (на красном автомобиле) подъезжаете к свободному перекрестку. Начинаете движение прямо на разрешающий сигнал светофора, и вдруг автомобили впереди вас резко тормозят. А вы вынуждены замереть фактически на середине перекрестка. Движение вперед остановилось на длительное время. Разрешающий сигнал светофора для вас сменяется на красный. Что же делать, чтобы не создать аварийную ситуацию и не нарушить ПДД?
Отмечайте свои варианты, а правильный ответ — на следующей странице.
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