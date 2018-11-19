Патриот и другие внедорожники: один против всех

У каждой модели на российском рынке всегда есть несколько прямых конкурентов. Но у этого автомобиля соперников нет, хотя выпускается он уже много лет.

Уникальность Патриота обусловлена многими факторами. Первый из них — стоимость. Несмотря на то что российский внедорожник постоянно дорожает (как и все вокруг, однако), его цена в зависимости от комплектации остается привлекательной — от 746 500 до 1 049 000 рублей. Ни один новый рамный внедорожник за эти деньги вы не купите. «Китайцы» DW Hower H3 и Foton Sauvana, выступающие в одной «весовой категории» с Патриотом, стоят от 1 199 000 и 1 559 900 рублей соответственно. Chevrolet Niva и Renault Duster, сопоставимые по стоимости, — легковесы.

А размер имеет значение! Знаете ли вы, что на Патриот часто смотрят как на альтернативу легкой коммерческой технике? Объем багажного отсека — 650 литров, а при сложенных задних сиденьях емкость «трюма» увеличивается до 2415 литров. Сзади рессоры. Автомобиль выносливый, чем и пользуются многие владельцы «Патриков», загружая их под завязку стройматериалами или промтоварами. А любители путешествий нередко превращают ульяновские внедорожники в спальни. Далеко не все современные автомобили подходят для такого использования.

Новый

Конечно, по цене Патриота можно приобрести подержанный (на самом деле — очень хорошо подержанный) японский или американский внедорожник. Но это в любом случае будет «уставшая» машина, которая требует постоянного и недешевого обслуживания. Кроме того, дорогие (даже в преклонном возрасте) внедорожники по-прежнему любят угонщики. Вам придется приобретать дорогую страховку каско и платить повышенный транспортный налог. Если у вас нет опыта владения аналогичной машиной, предстоит найти «свой» сервис, где вас не будут «разводить». И даже если такой найдется, при каждом визите все равно придется раскошеливаться.

Патриот же полностью обеспечен запчастями. У УАЗа обширная дилерская сеть. Гарантия на автомобиль — 36 месяцев или 100 000 км пробега. Гарантия от сквозной коррозии кузова — 6 лет или 130 000 км пробега. Патриот можно приобрести в трейд-ин или кредит.

Разнообразный

Кроме того, при покупке подержанного внедорожника даже распространенной модели вы будет ограничены в выборе цвета, комплектации, аксессуаров. Для Патриота сейчас предлагается 9 вариантов окраски кузова и 5 основных комплектаций — от простой Классик Fleet до Максимум. Составу последней могут позавидовать и некоторые иномарки: мультимедийный комплекс, камера заднего вида, климат- и круиз-контроль, подогрев лобового стекла и руля, разнообразные электронные помощники. Для этого автомобиля (и только для этого на российском рынке!) предлагают сертифицированные внедорожные аксессуары, которые не нужно регистрировать в ГИБДД. Завод почти все необходимое для минимального набора «джипера» сертифицировал.

Удобный

Патриот на удивление комфортный автомобиль, даже в дорестайлинговой версии. Но с последним (на сегодня) обновлением он стал еще удобнее. Во-первых, на автомобиль начали ставить двигатель ЗМЗ ПРО, мощность которого возросла на 15 л.с. Но главное — увеличение крутящего момента и смещение пика в сторону низких оборотов. В результате Патриот с таким мотором поехал как дизельный! Кстати, этот двигатель, по отзывам, не только тяговитый и эластичный, но и очень надежный.

У 5-ступенчатой механической коробки передач уменьшили ход рычага, поставили демпфер, снижающий вибрации. Демпфер холостого хода есть и на ведомом диске нового сцепления LUK. Заменили выжимную пружину на педали сцепления — она стала намного легче. Этот УАЗ не только для водителей в кирзовых сапогах.

Кстати, обратите внимание — это автомобиль с механической коробкой передач, автомат на него сейчас не ставят. Импортные автомобили, которые можно купить за те же деньги, в основном с автоматами. Автомат добавляет машине удобства, но ремонт АКП — долгое и дорогостоящее мероприятие. А чем старше машина, тем больше шансов столкнуться с ним.

Но добавим еще пару слов о комфорте. Тем более что основной задачей последнего обновления было сделать автомобиль удобнее. Вместо прежнего переднего моста Патриот получил мост от коммерческого Профи с измененным углом наклона шкворней и открытыми поворотными кулаками, более жесткую рулевую трапецию с демпфером. У Патриота значительно уменьшился радиус разворота (улучшилась маневренность), а на руль практически не приходят ни вибрации, ни удары.

УАЗовцы улучшили и плавность хода, изменив настройки амортизаторов, смягчив заднюю рессорную подвеску и уменьшив толщину штанги стабилизатора задней подвески.

Также автомобиль сделали менее шумным — в колесных арках стоят ворсовые локеры, увеличена площадь шумоизоляции моторного щита, использованы новые уплотнители в дверных проемах и двойной уплотнитель проема багажной двери. В салоне теперь тишина.

Проходимый

На передние и средние стойки по многочисленным просьбам покупателей установили поручни — будет за что держаться при посадке и езде по бездорожью. Кстати, по проходимости Патриот в любой комплектации даст фору многим иномаркам. Дорожный просвет 210 мм, угол въезда 35°, угол съезда 30°, 360 мм под передним бампером, тяговитый силовый агрегат и понижающий ряд в раздаточной коробке — это козыри на бездорожье. Мы все неоднократно видели, как Патриоты вытаскивают из грязи застрявшие иномарки. Патрики вытягивают либо грузовиками, либо тракторами — они заезжают намного дальше «коллег».

Кроме того, автомобиль оснащается теперь разнообразными электронными помощниками: системами контроля тягового усилия и торможения в поворотах, системой помощи при начале движения на подъеме, гидравлическим помощником торможения, режимом Off-Road для более эффективного торможения на рыхлых поверхностях. За доплату предлагается пакет Оффроуд, в который входят лебедка Спрут 9000 Спорт, защита лебедки и рулевых тяг.

А для любителей экстремальных экспедиций Ульяновский автозавод предлагает набор экспедиционного оборудования, которым можно оснастить любую из основных комплектаций. Стоимость автомобиля с экспедиционным оснащением начинается от 966 400 рублей.

И не было бы цены этой машине, если бы комплектующие и сборка были стабильно высокого качества. Впрочем, представители марки прекрасно знают о проблеме и с каждым обновлением все ближе подходят к ее решению.