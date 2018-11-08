Автомобильный калькулятор: во сколько вам обойдется экономия на антифризе

«На здоровье не экономят», — гласит народная мудрость. И мы ответственно заявляем, что это выражение актуально не только для вашего собственного организма, но и для «здоровья» вашего авто. Ведь, согласитесь, проще один раз купить хороший шерстяной шарф, чем потом бегать по аптекам и покупать дорогие лекарства, которые в итоге обойдутся втридорога. Вот и с автомобилем та же история.

Давайте разберемся, что же стоит делать, чтобы «жить долго и счастливо» и не тратить кучу денег и нервов на реабилитацию автомобиля.

Немалую, а скорее даже одну из главных ролей в этом вопросе играет антифриз, ведь именно он отвечает за охлаждение двигателя и его корректную работу. К сожалению, многие не осознают того, что неправильный подбор антифриза ведет не просто к проблемам с отводом тепла и перегревом, но может привести и к летальному исходу для мотора. И ниже мы расскажем почему.

1. Стать дальтоником

Вопреки распространенному мифу о том, что охлаждающую жидкость следует выбирать по цвету, делать этого ни в коем случае нельзя. Ведь красный красному рознь, как говорится.

Цвет антифриза ничего не говорит о его качестве или соответствии вашему автомобилю. Цвет достигается благодаря добавлению в состав жидкости красителя. А главное — это качество и пакет используемых присадок. То есть два антифриза, имеющих одинаковый цвет, могут быть принципиально несовместимы по химическом составу. Например, антифризы для японских и немецких авто нельзя смешивать, хотя тот же антифриз Тойоты имеет цвет, близкий к цвету антифризов VAG и Mercedes. Последствия могут оказаться губительными.

2. Стать придирчивым

Многие недобросовестные предприниматели в целях экономии вместо этиленгликоля добавляют в антифриз ядовитый компонент — метанол.

Антифриз, содержащий метанол, опасен для двигателя, так как его использование может вызвать перегрев и разрушение металлических частей системы. Но самое худшее свойство метанола — он кипит уже при рабочей температуре в 90 °C. То есть речи об эффективном охлаждении двигателя с такой жидкостью даже не идет. Поэтому, покупая дешевые антифризы в попытке сэкономить, вы сильно рискуете.

3. Стать забывчивым

Забудьте про «всесильные» ГОСТы. Государственный стандарт 28084–89 разрабатывался хорошими специалистами, которые заботились о качестве своей работы. Но было это несколько десятков лет назад. С тех пор и ассортимент охлаждающих жидкостей, и предъявляемые к ним требования значительно изменились. «Соответствие ГОСТу» на сегодняшний день — словосочетание довольно условное, если не бессмысленное. На смену старым нормам пришли официальные заводские допуски автопроизводителей, которые подтверждают, что данный антифриз действительно прошел полный цикл испытаний: лабораторных, стендовых и «полевых» конкретно для данной марки и модели автомобиля.

4. Стать недоверчивым

Не следует доверять и размытым определениям на этикетке. Из часто встречающихся можно выделить следующие: «антифриз соответствует международным стандартам» или «производится в соответствии с нормативами такого-то автопроизводителя». Ни один автоконцерн не даст добро на такие голословные утверждения. Подтвердить качество антифриза и его соответствие конкретному автомобилю может только заводская спецификация и соответствующий допуск от автозавода.

Узнать, по какой спецификации должен быть допуск у антифриза, можно в руководстве по эксплуатации автомобиля или, что еще лучше, на сайте автопроизводителя, ведь за время эксплуатации допуски могли измениться. Проверяйте и производителей антифризов. Если они используют компоненты от крупных мировых производителей присадок, то тогда их допускам и соответствиям можно доверять. Ведь такие компании, как, например, бельгийская Arteco, сотрудничают непосредственно с автозаводами и совместно разрабатывают рецептуры пакетов присадок.

А теперь о проблемах, с которыми, скорее всего, придется столкнуться, если вы беспечно полагаетесь на авось и слова первого встречного автомеханика.

Если коротко, то разбираться придется со следующим:

«Закипание» двигателя. При постоянном перегреве даже дорогое моторное масло начинает окисляться значительно быстрее. Таким образом, срок эксплуатации масла падает от неправильно выбранного антифриза.

Образование коррозии. Сгнивший радиатор, зашлаковывание каналов охлаждения, съеденный алюминий на головке блока и прокладка — одни из немногих проблем, которые имеют своей причиной коррозию, с которой не справился устаревший пакет присадок дешевого антифриза.

Образование нерастворимых осадков. А это очень часто вообще нерешаемая проблема — некоторые каналы прочистить просто невозможно. И двигатель, например, уже никогда не будет работать так, как задумывали инженеры на автозаводе

Кавитация. Это разъедание крыльчатки помпы и мокрой гильзы. С этой проблемой особенно знакомы механики, которые обслуживают тяжелую технику — кавитация гильзы приводит часто к ее пробою и дальнейшей замене либо гильзы, либо всего блока двигателя.

Трещины на резиновых и пластмассовых поверхностях. Это протечки в патрубках и других элементах охладительной системы автомобиля. Вместо замены антифриза раз в 3–5 лет будете доливать охлаждайку раз в 1–2 месяца.

А теперь попробуйте посчитать, во сколько может вылиться замена всех этих деталей. Кругленькая сумма набегает, правда?

Поэтому мы настойчиво рекомендуем не быть тем скупым, который платит дважды, и сразу приобрести качественный антифриз.

Руководствуйтесь простым правилом: используйте антифризы, которые имеют допуски и одобрения, которые дает производитель вашего автомобиля производителю охлаждающей жидкости. Информацию относительно допусков можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля или на сайте автопроизводителя.

А если нужно найти антифриз с допусками — то на рынке есть известная марка Coolstream, которая на данный момент занимает первое место по количеству официальных заводских допусков на выпускаемую продукцию. Все антифризы Coolstream производятся на основе пакетов присадок от международных лидеров в этой отрасли (Arteco, Kukdong).

В том числе поэтому антифризы Coolstream выбраны для заливки в новые автомобили на конвейере российских автозаводов концернов Ford, Renault / Nissan, ГАЗ, КАМАЗ, АВТОВАЗ, Hyundai, Kia и др. Кстати, антифризы Coolstream легко найти в магазине — канистры этого бренда ярко-оранжевого цвета и хорошо заметны на полке. На сайте бренда реализован удобный мастер подбора антифриза, с помощью которого вы сможете найти продукт, который подходит именно для вашей машины.

Любите ваш автомобиль и выбирайте для него только лучшее, ведь это экономия не только времени и нервов, но и больших денег.