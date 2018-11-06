Как выехать на дорогу, если под колесами лед

Неумолимо приближается зима. Вы уже сменили резину, но в вас как в водителе продолжают жить летние привычки. Как поведете себя, внезапно оказавшись на льду?

Поздняя осень. Вы за городом и приближаетесь к пересечению с главной дорогой. Перед перекрестком установлен знак 2.5 «Движение без остановки запрещено». Вам нужно повернуть налево. Вы тормозите и понимаете, что дорога скользкая, на асфальте корка льда. Остановившись, оцениваете обстановку. Полотно главной дороги в основном сухое, то есть, выехав на главную, ваш автомобиль окажется на асфальте. Это значит, что делать поправок на скользкую дорогу не придется. Справа в 70 метрах движется грузовик, слева — в 150 метрах — автобус. Рискнете ли вы двинуться вперед сразу после остановки? И вообще, как будете действовать?

Предлагаем выбрать одно из решений, которое подсказывает вам ваш водительский опыт, и проголосовать. А оценку всех вариантов ответов мы дадим на следующей странице.