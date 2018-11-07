Хочу водить трамвай, но не знаю, с чего начать...

Юная читательница журнала «За рулем» мечтает стать вагоновожатой. Как ей реализовать свою мечту, рассказывает глава ГУ ОБДД Михаил Черников.

ВАГОНОВОЖАТАЯ

Сейчас мне 15 лет, мечтаю работать водителем трамвая. Как и когда я смогу реализовать свою мечту?

София, Нижегородская область

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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Ответы на эти вопросы можно найти в статье 26 федерального закона «О безопасности дорожного движения». Так, для получения права на управление трамваем (категория транспортных средств Tm) необходимо пройти медицинское освидетельствование (для подтверждения отсутствия медицинских противопоказаний к этой профессии), соответствующее профессиональное обучение и сдать экзамены.

Для этого следует обратиться в транспортное предприятие, осуществляющее трамвайные перевозки. В Госавтоинспекции сдается только теоретический экзамен. Однако для реализации задуманного Вам придется подождать еще шесть лет, так как право на управление трамваем предоставляется лицам, достигшим возраста 21 год.


Фото: АГН «Москва»

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