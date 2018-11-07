Хочу водить трамвай, но не знаю, с чего начать...

ВАГОНОВОЖАТАЯ
Сейчас мне 15 лет, мечтаю работать водителем трамвая. Как и когда я смогу реализовать свою мечту?
София, Нижегородская область
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Ответы на эти вопросы можно найти в статье 26 федерального закона «О безопасности дорожного движения». Так, для получения права на управление трамваем (категория транспортных средств Tm) необходимо пройти медицинское освидетельствование (для подтверждения отсутствия медицинских противопоказаний к этой профессии), соответствующее профессиональное обучение и сдать экзамены.
Для этого следует обратиться в транспортное предприятие, осуществляющее трамвайные перевозки. В Госавтоинспекции сдается только теоретический экзамен. Однако для реализации задуманного Вам придется подождать еще шесть лет, так как право на управление трамваем предоставляется лицам, достигшим возраста 21 год.
- Порядок проведения экзамена на получение водительских прав и все, что с этим связано, вы найдете в нашем «Парке документов».
Трамваю зимний снегопад и гололедица не помеха. А вот автовладельцам пора задуматься о покупке цепей противоскольжения, браслетов на колеса или специальных траков под колеса.
Фото: АГН «Москва»
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