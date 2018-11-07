Как перевезти яхту, гребную лодку и прицеп-дачу?

Новые товары интернет-магазина представляет наш многоопытный консультант — Сергеич. Сегодня речь пойдет о фаркопах.

У меня УАЗ с фаркопом. Начался сезон гололеда, и меня уже дважды «догнали». Сын написал на фаркопе маркером: «Причал для ротозеев».

Из сообщения на форуме

Как известно, мы с друзьями ведем очень активный образ жизни. Ходим на яхтах, вязнем по уши во время джиперских покатушек, носимся на гидроциклах, просо катаемся на велосипедах. А каждый заядлый автопутешественник предпочитает забираться куда-то далеко, прихватив с собой гребную или моторную лодку. Впрочем, кто-то предпочитает таскать за собой прицеп-дачу. Но всем нам необходим один и тот же помощник — его зовут Фаркоп.

Откуда произошло имя Фаркоп — дело темное. Но корни явно немецкие. А знакомый джипер уверяет, что в царские времена так называли некое приспособление на конной тяге для подвешивания багажа. Очень может быть. Но сегодня так называют тягово-сцепные устройства (ТСУ) для буксировки различных негабаритных грузов. Это может быть и обычный прицеп, и «прицеп-дача», а также разного рода трейлеры для перевозки лодок, катеров, снегоходов, гидроциклов и их ближайших родственников. Из личного опыта отмечу и другую полезную функцию фаркопа: во время джиперских соревнований неоднократно приходилось вытаскивать в его помощью приятелей, увязших в грязи «выше ватерлинии». Да и меня самого так дергали — было дело… Штатные проушины в таких ситуациях обычно не спасают.

Всем, кто захочет присоединиться к нашему здоровому коллективу, напоминаю следующее. Основной тип используемых на данный момент ТСУ для легковых автомобилей в России — это соединение шарового типа в соответствии с ГОСТ 28248. Диаметр шара составляет 50 мм. Различают фаркопы в основном по типу шара и паспортным нагрузкам на ТСУ — вертикальной и горизонтальной. Понятно, что вертикальная нагрузка вводит ограничения по максимальному давлению на крюк фаркопа в вертикальной плоскости дышлом прицепа или, скажем, велокреплением. Горизонтальная нагрузка — это, грубо говоря, максимальная масса буксируемого прицепа. Из собственного опыта замечу, что основная сложность при выборе фаркопа связана как раз с правильной оценкой нагрузки. У меня был случай, когда сосед по даче, зашедший для консультации, упорно не хотел понимать, что фаркопа для его древней «Тико», рассчитанного на буксировку прицепа в 3,5 т, нет в природе…

Тем, кто любит технические нюансы, предлагаю изучить следующую классификацию шаров для ТСУ.

Тип шара «А» — на двух болтах (условно-съемный). Крюк фаркопа крепится на двух болтах. При необходимости можно снять крюк, открутив болты. Фаркопы с шаром типа «А» являются самым распространенным вариантом.

— на двух болтах (условно-съемный). Крюк фаркопа крепится на двух болтах. При необходимости можно снять крюк, открутив болты. Фаркопы с шаром типа «А» являются самым распространенным вариантом. Тип шара «F» («FC») — фланцевый кованый или литой на двух болтах. При наличии на балке фаркопа четырех отверстий может регулироваться по высоте относительно балки фаркопа.

— фланцевый кованый или литой на двух болтах. При наличии на балке фаркопа четырех отверстий может регулироваться по высоте относительно балки фаркопа. Тип шара «G» — фланцевый кованый или литой на четырех болтах.

— фланцевый кованый или литой на четырех болтах. Тип шара «Н» — сварной шар. Полностью неразборная конструкция. Шар (крюк) приварен к балке фаркопа.

— сварной шар. Полностью неразборная конструкция. Шар (крюк) приварен к балке фаркопа. Тип шара «N» — универсальный (комбинированный) с четырьмя отверстиями. Выпускается в трех модификациях, которые отличаются межцентровыми расстояниями и диаметром крепежных отверстий. Изготавливаются в вариантах крюк и крюк+шар.

— универсальный (комбинированный) с четырьмя отверстиями. Выпускается в трех модификациях, которые отличаются межцентровыми расстояниями и диаметром крепежных отверстий. Изготавливаются в вариантах крюк и крюк+шар. Тип шара «В» —съемный крюк, фиксируемый центральной гайкой и отделяемый от балки фаркопа вручную. Данная конструкция была промежуточным решением в съемных фаркопах и практически не производится в настоящее время.

—съемный крюк, фиксируемый центральной гайкой и отделяемый от балки фаркопа вручную. Данная конструкция была промежуточным решением в съемных фаркопах и практически не производится в настоящее время. Тип шара «С» («BMA», «BMC») — верикальносъемный или горизонтальносъемный. Легким движением руки съемный крюк в нужный момент устанавливается и с такой же легкостью убирается за ненадобностью. Распространен в Европе, так как в западных странах ездить с фаркопом без прицепа либо запрещено, либо не рекомендуется. Палец поперечной фиксации выполнен со смещенным центром (эксцентрик) или в виде усеченного конуса. Съемный крюк защищен замком для предотвращения случаев кражи.

— верикальносъемный или горизонтальносъемный. Легким движением руки съемный крюк в нужный момент устанавливается и с такой же легкостью убирается за ненадобностью. Распространен в Европе, так как в западных странах ездить с фаркопом без прицепа либо запрещено, либо не рекомендуется. Палец поперечной фиксации выполнен со смещенным центром (эксцентрик) или в виде усеченного конуса. Съемный крюк защищен замком для предотвращения случаев кражи. Тип шара «Е» — съемный крюк. Характерен для всех американских автомобилей. Используется как вставка в кронштейн адаптера переходника под квадратное отверстие размером 30х30 мм или 50х50 мм для американского фаркопа.

Сложно ли установить фаркоп? Да нет, не особо. Как правило, все ТСУ устанавливают в штатные места, предусмотренные автопроизводителем. Впрочем, некоторые иногда требуют небольшой доработки при монтаже, но это оговаривается каждым производителем ТСУ в инструкции по установке. А вот о чем обязательно следует помнить, так это про светотехнику! Ведь любой фаркоп невольно загораживает собой штатные огни автомобиля, а потому при установке ТСУ обязательно выводят дополнительную быстроразъемную электрическую розетку для подключения дублирующей световой техники прицепа или платформы. Кроме того, на многих современных машинах иногда требуется устанавливать дополнительно электронные блоки согласования для корректной работы дополнительного светового оборудования.

Какой фаркоп выбрать? Я не люблю рекламу, а потому отвечу так: только заводского производства, прошедший необходимый объем испытаний с выдачей сертификата. Возможно, что самопальный фаркоп обойдется кому-то и дешевле, но такие фокусы всегда заканчиваются одинаково: оторванный прицеп, разбросанные по дороге обломки велосипедов или иного груза, а зачастую и больничная палата для других участников движения. Этого допускать нельзя — даже если самопальный фаркоп вам достанется бесплатно.

А захочется экстрима — приезжайте к нам в гости. Заодно и подходящий фаркоп подберем!

Искренно Ваш Сергеич

Фото: «За рулем»; фирмы-производители