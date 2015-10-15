Дешевая шумоизоляция своими руками

Избавиться от надоедливого дребезжания, которое исходит от не поднятого до конца переднего бокового стекла, читатель «За рулем» сумел всего за 50 рублей и две минуты. Спасибо за идею, и получите приз!

АНТИДРЕБЕЗГ

К. Василевский, Тамбов

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На многих недорогих автомобилях, например на внедорожнике Chevrolet Niva, дребезжит не поднятое до конца переднее боковое стекло. Избавиться от неприятного звука помог уплотнитель заднего фонаря ВАЗ‑2105. Я обрезал его до нужной длины и аккуратно приклеил к внутреннему уголку зеркала. Результат — тишина: на любой скорости стекло частично открытого окна не вибрирует. Уплотнитель обошелся в 50 рублей, его хватило на оба стекла.

Приз автору совета — внешний универсальный аккумулятор на 120 000 мА·ч компании AirLine.

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Фото: К. Василевский