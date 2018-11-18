Запчасти в интернете: как выбрать правильную площадку

Высокие цены на оригинальные запчасти ни для кого не новость. Около 95% запчастей производится за рубежом, и их стоимость напрямую зависит от курса. Она может подскакивать на 50% на определенные группы товаров. Вот почему многие хотят сэкономить, покупая автозапчасти в Сети. И неминуемо нарываются на некачественные услуги.

Купить нельзя откладывать — расставляем запятые

Доля онлайн-продаж стабильно растет — примерно на 30% за последние три года. Страх перед покупками в интернете снижается — у занятых людей нет времени тратить часы и дни на поиск нужных вещей в магазинах. Технологии выходят на первый план по нескольким объективным причинам, потому что автовладельцы в массе своей:

не желают запоминать названия огромного количества брендов, под которыми продаются автозапчасти;

не хотят разбираться в недостатках и преимуществах каждого из брендов (что сделать достаточно сложно, не являясь специалистом);

хотят решить конкретную задачу — приобрести продукт без особых хлопот, максимально дешево и быстро.

Основных способов приобрести запчасти, предлагаемые сегодня онлайн, два: маркетплейсы (агрегаторы) и интернет-магазины. Частные объявления на различных форумах и «досках» в расчет не берем. Если кому хочется совершить сделку на полном доверии, а в случае подделки/брака не иметь возможности вернуть деньги — их выбор. Мы же пойдем проверенным путем.

Покупка запчастей в маркетплейсах

Маркетплейсы — торговые площадки, объединяющие поставщиков, продавцов и покупателей в одном месте. Наиболее популярные на сегодняшний день — Exist, Emex, Autodoc, OSZZ. Они имеют статус федеральных площадок (что важно!) и объем продукции, исчисляемой в сотнях тысяч SKU (ассортиментных позиций).

Работа маркетплейса сводится к тому, чтобы в максимально удобном виде представить потребителю предложения от разных поставщиков и производителей, обеспечив здоровую конкуренцию и удобную логистику. Интуитивный электронный каталог, безопасные расчеты и адресная доставка делают маркетплейсы привлекательными для автовладельцев.

А главное — «вкусные» цены для покупателя за счет компенсации объемом продаж.

Агрегаторы и Закон

Методы государственного контроля за качеством продукции и защиты от подделок за последние несколько лет шагнули вперед. Государство заботится о потребителях, перекладывая основной груз ответственности на поставщиков и производителей продукции.

Ожидается, что с 1 января 2019 года маркетплейсы возьмут на себя еще одно обязательство — ответственность за совершение сделок. Согласно поправке в закон «О защите прав потребителей» площадка должна будет компенсировать убытки покупателям, если предоставленные ею данные оказались недостоверными или неполными. Кроме того, покупателю обязаны вернуть деньги в течение 10 дней, если тот не получил товар в срок и уведомил продавца об отказе от сделки.

Продвинуть свое предложение поставщику в маркетплейсе не так просто — федеральные площадки не могут рисковать и выставляют им достаточно жесткие условия. Чтобы попасть «на полку» (сайт), поставщик проходит ряд проверок, предоставляет полную информацию о коммерческой деятельности, все сертификаты на продукцию, демонстрирует дилерские договоренности и документы на представление тех или иных брендов в России, а также склады для хранения продукции.

Хотелось бы противопоставить маркетплейсы интернет-магазинам. Последние могут организовываться по принципам агрегатора: собирать предложения разных фирм и поставщиков воедино, чтобы продать запчасти без остатка. По сути, это тоже маркетплейс, только меньшего масштаба, региональный, с ограниченными гарантиями. Другие запускают онлайн-продажи «в подмогу» офлайн-магазину — но тогда, возможно, будет проще приехать по адресу и совершить сделку «глаза в глаза».

Чек-лист надежной площадки

«Правильный» агрегатор — площадка федерального масштаба. В ней по умолчанию есть реквизиты для оплаты, контакты (фактический адрес, телефоны), пункты выдачи, личный менеджер, с которым можно переговорить. Площадка заботится об удобстве каждого посетителя: предоставляет интуитивный интерфейс, быструю скорость подгрузки, оперативный сервис и качественную обратную связь. Вы можете запросить копии сертификатов и свидетельств на продукцию перед покупкой. У сотрудников маркетплейсов они уже есть — как мы помним, это обязательное условие присутствия поставщика на площадке. Гарантии обмена, возврата, отказ от заказа. Как правило, агрегатор заключает с поставщиком договор, где прописаны максимально лояльные условия по возврату бракованных изделий и безусловные — при отказе от заказанной продукции. Конкуренция на рынке достаточно высока, и потребитель от этого только выигрывает.

Разумеется, универсальной защиты от рисков нет, поскольку в работе площадок присутствует человеческий фактор. Теоретически некачественный продукт может просочиться через системы контроля, но такие случаи — явление исключительное. Если это произойдет, сразу обращайтесь с администрацию маркетплейса. Такие вопросы они решают очень быстро, а поставщик рискует навсегда покинуть данную площадку.

Текст: Сергей Карпушов, генеральный директор ГК ASVA

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