Японские масла Молигрин появились на российском рынке относительно недавно, в 2014 году. Два года спустя в семействе автомобильных масел Молигрин произошло разделение на несколько линеек. В результате появились масла Premium, Selection и масла для коммерческой техники DH-2. Чем отличаются масла разных линеек, какое из них выбрать и почему?

Для начала напомним, что моторные масла состоят из базовых масел, в которые добавлен пакет присадок, улучшающих различные свойства базового масла. Базовые масла разделяются на пять групп.

Первая группа — минеральные масла, состоящие менее чем на 90% из насыщенных молекул. Содержание серы в них более 0,3%. Чем меньше насыщенных молекул, тем быстрее масло окисляется, чем больше серы — тем больше образуется агрессивных соединений, ведущих к износу и старению деталей двигателя. Следовательно, масла первой группы стареют быстрее всех и не очень-то берегут мотор. Температурный диапазон масла первой группы самый узкий. Зато оно самое дешевое.

Вторая группа — минеральное масло, прошедшее гидрокрекинг. Состоит более чем на 90% из насыщенных молекул, серы в нем менее 0,3%. Масла второй группы по сравнению с первой медленнее стареют, образуют меньше агрессивных соединений и имеют более широкий температурный диапазон работы.

Третья группа по своим свойствам во многом похожа на вторую, но благодаря дополнительному технологическому процессу приобретает способность работать в еще большем температурном диапазоне.

Четвертая группа — полностью синтетическое базовое масло, состоящее из полиальфаолефинов. Характеризуется очень высокой окислительной стабильностью, то есть долговечностью, и очень широким температурным диапазоном — густеет при минус 70оС! Но стоит, конечно же, заметно дороже первых трех групп. В чистом виде в качестве базового масла не применяется, используется в смеси с третьей группой. Стало быть, лучшая база для моторного масла — смесь третьей и четвертой групп.

Наконец, пятая группа — все, что не попало в первые четыре группы, например, силиконы или растительное масло. В качестве базы при производстве моторных масел пятая группа не используется.

Теперь посмотрим, из чего состоят различные линейки моторных масел Молигрин.

Линейка Premium

В основе этой линейки масел лежит высококачественная базовая третья группа с добавлением масел четвертой группы — полиальфаолефинов. Также масла Premium содержат самый современный пакет присадок и соответствуют новейшим спецификациям. Подходят для самых современных высокофорсированных двигателей. Смазочные материалы линейки Premium способствуют снижению расхода топлива, улучшают защиту деталей двигателя в тяжелых условиях эксплуатации, обеспечивают чистоту внутри двигателя, что способствует увеличению срока его работы. В линейке Premium представлены масла с индексами вязкости 0w20, 5w30, 5w40.

Линейка Selection

При производстве этой линейки синтетических масел также используется базовое масло третьей группы, но, в отличие от серии Premium, с упрощенным пакетом присадок. Однако, несмотря на некоторые упрощения, масла Selection — очень качественный продукт. Потребитель может быть уверен, что получает надежную защиту двигателя своего автомобиля круглый год. Линейка масел Selection подходит как для бензиновых, так и для дизельных авто. Очень хороший продукт по очень выгодной цене — действительно народная линейка моторных масел. Представлены индексы вязкости 0w20, 5w30, 10w30, 5w40.

Линейка DH-2

Линейка масел DH-2 предназначена для дизельных двигателей коммерческой техники, например, грузовиков и автобусов. Почему для дизельных двигателей лучше использовать специальное масло? По сравнению с бензиновым двигателем масло в дизеле работает в более тяжелых условиях. Более высокие температуры и давления в камере сгорания дизеля приводят к тому, что больше газов прорывается в картер и ускоряет старение масла. Кроме того, в дизтопливе, особенно низкосортном, гораздо больше серы, чем в бензине, и это тоже быстрее разрушает масло. Крутящий момент у дизеля выше, чем у бензинового мотора — значит, выше нагрузки в парах трения. Да и двигатели коммерческого транспорта работают с более высокими нагрузками, чем моторы легковых автомобилей. Чтобы в таких условиях обеспечить надежную и долговечную работу дизельного двигателя и увеличенный интервал замены масла, в линейке DH-2 применен специальный, более мощный пакет присадок. Вот почему для моторов коммерческого транспорта следует применять специальные «дизельные» масла DH-2. В линейке имеются индексы вязкости 10w30 и 15w40.

molygreen-oil.ru